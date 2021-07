Ayurveda et l’effet de ses saveurs sur le corps

Photo/Image :

Horoscope Virtuel – Carolina Paiva, Edition

Ayuverda est un système de santé qui nous propose de prendre soin du corps, de l’esprit et de l’âme en même temps. De plus, l’un de ses principes est de combiner l’harmonie qui existe en nous avec tous les autres êtres vivants et la planète en général. Et, bien sûr, avec cela, nous arrivons à la source de notre nourriture que notre planète Terre nous fournit, et qui est un puissant allié dans la guérison naturelle.

Rasa, en sanskrit, signifie saveur, et bien que ce ne soit qu’un mot, il englobe de nombreuses significations. Il peut être un indicateur de l’essence des aliments et de ce qui les nourrit, mais c’est aussi une source d’énergie et responsable de la libération des émotions et des sentiments en nous. Il s’avère que l’Ayuverda a caractérisé tous les aliments en 6 rasas (saveurs) différents, et chacun d’eux a des propriétés thérapeutiques et des effets différents lorsqu’il est consommé. Découvrez-les un peu maintenant :

La douceur et la saveur se trouvent dans les céréales, les pâtes, les pains laitiers, les viandes blanches et rouges, le sucre, le miel et dans les glucides, les protéines et les graisses en général. Lié aux éléments de la terre et de l’eau, lorsqu’il est consommé, il aide à construire, nourrir et renforcer les tissus du corps, en plus de procurer satisfaction et tranquillité. Lorsqu’il est consommé en excès, il nous laisse anxieux, léthargique et avec des maladies connexes causées par un excès de graisse, telles que l’obésité et le diabète.

Liée aux éléments eau et feu, la saveur salée se retrouve dans le sel de table, la sauce soja, la viande en général et les algues. Lorsqu’il est consommé, il aide à lubrifier et à apaiser les tissus corporels, en plus d’augmenter l’appétit, l’enthousiasme et de réduire l’anxiété. Lorsqu’il est consommé en excès, il peut contribuer à la calvitie, la soif, la faiblesse, l’apparition de rides, l’augmentation du stress, l’impatience et la léthargie.

Lorsque la saveur aigre est utilisée, elle aide à stimuler l’appétit et la digestion, renforce le système cardiaque, soulage la soif et augmente la sensation de satiété, sans oublier de contribuer au développement du système cognitif. En excès, il provoque de la faiblesse, du stress, de la fièvre, de la soif et des sentiments négatifs tels que la colère, l’envie, etc. Reliée à la terre et au feu, vous pouvez retrouver cette rasa dans les agrumes, les cerises, les tomates, les conserves, les vinaigrettes, les yaourts et l’alcool.

Lié au feu et à l’air, le goût épicé aide à réchauffer le corps, améliore le métabolisme, aide à soulager les douleurs nerveuses et ouvre l’esprit. En excès, il provoque la soif, compromet les fluides reproducteurs, provoque une faiblesse, des douleurs dans le bas du dos et génère des sentiments négatifs tels que la colère et l’irritabilité. On le trouve dans les poivrons, les poivrons, les oignons, l’ail, les clous de girofle, le gingembre, la moutarde et le persil.

Présent dans le brocoli, les pommes vertes, les poires, les raisins, le chou-fleur, le chou, les grenades, les thés et les céréales comme les lentilles et les haricots, la saveur astringente, liée à la terre et à l’air, purifie le sang, harmonise la glycémie, assèche les graisses, apaise , clarifie l’esprit et réduit la léthargie. En excès, il provoque des gaz, de la constipation, des douleurs thoraciques, de la soif, de la nervosité, de la peur et de l’insomnie.

Enfin, le goût amer, lié aux éléments de l’air et de l’éther, aide à détoxifier le corps, soulage la soif, libère l’esprit, réduit la fièvre et agit comme un antibiotique, en plus d’être un grand allié pour contrôler la faim. Lorsqu’il est consommé en excès, il provoque des gaz, des brûlures d’estomac, de la peur et de l’insomnie. Vous pouvez le trouver dans les légumes et légumes verts ou jaunes, comme le chou, le céleri, le brocoli et la betterave.

Ceci est juste un guide de base sur la façon dont les 6 rasas peuvent aider à la fois votre bien-être physique et mental. Il est important de se rappeler que nous devons avoir une alimentation équilibrée et manger des aliments des 6 saveurs mentionnées ici. Aussi, selon Ayuverda, chacun de nous a une plus grande compatibilité pour certains types de rasa, compte tenu de nos doshas, ​​alors n’oubliez pas de savoir lesquels sont les vôtres !