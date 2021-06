Avril Lavigne ET Tony Hawk !? Mon moi d’adolescent est sur le point de brûler.

Avril Lavigne a officiellement sauté sur TikTok et tout à coup, cela ressemble à nouveau aux années 2000.

Comme vous le savez, Avril était la princesse du pop punk à l’époque. Elle nous a donné des tubes comme ‘Sk8er Boi’, ‘Complicated’ et ‘I’m with You’, qui ont littéralement défini notre jeunesse. Sans oublier que tout le monde portait des cravates sur des t-shirts, la nuance d’eye-liner noir la plus foncée du marché et des bandeaux absorbants sur nos poignets. Quelle icône.

Quoi qu’il en soit, le lundi 21 juin, Avril (qui travaille actuellement sur un projet musical avec Willow Smith, d’ailleurs) a décidé de recréer son clip ‘Sk8er Boi’ et c’est de quoi sont faits les rêves pop punk.

Avril Lavigne rejoint TikTok avec la vidéo emblématique de Tony Hawk Sk8er Boi. Photo : @avrillavigne via TikTok

Dans le clip, Avril a bercé sa combinaison de cravate et de t-shirt à rayures alors qu’elle se synchronisait avec son single de 2002. Avril n’était pas seul, cependant. Elle a recruté nul autre que la légende du skateboard, et TOI Sk8er Boi original, Tony Hawk pour la rejoindre. Tony a montré ses astuces de skate sur une rampe de skate face à l’océan et a prouvé que, bien sûr, il l’a toujours.

Comme vous pouvez l’imaginer, les utilisateurs de TikTok étaient absolument obsédés par les vibrations nostalgiques. L’un d’eux a écrit : « MON ENFANT INTÉRIEUR CRIAIT. Et un autre a ajouté : « La fille n’a pas vieilli depuis 2000. »

ICYMI, lundi a marqué le Go Skateboarding Day, un événement annuel organisé par l’Association internationale des sociétés de skateboard pour rendre le sport plus accessible aux personnes du monde entier. Avril s’est évidemment préparée pour son rachat de TikTok et du skateboard alors qu’elle montrait ses compétences sur Instagram dans une robe et des pantoufles.

C’est confirmé : Avril est de retour pour dominer l’industrie de la musique, du skate et de la mode et nous sommes très, très prêts.

