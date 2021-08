Avons-nous deux films Star Wars par an dans le futur ?

LEGO 71700 Ninjago Le Buggy de la Jungle, Modèle de de Buggy à Construire avec Une Figurine de Ninja

Le set Le buggy de la jungle LEGO NINJAGO Legacy inclut un buggy et la figurine du ninja Lloyd de la saison 4 de la série télévisée. Les enfants qui aiment les modèles sur le thème des ninjas s’amuseront pendant des heures, seuls ou entre amis. Ce kit pour enfants inclut un modèle de buggy avec des pneus en caoutchouc, ainsi que la figurine du guerrier ninja Lloyd avec une épée dorée. Les enfants ont tout le nécessaire pour recréer des scènes du Tournoi des éléments. Version moderne du buggy inspiré de la série télévisée NINJAGO Masters of Spinjitzu, ce jouet possède une suspension sur laquelle appuyer, pour mieux la voir rejaillir. Les enfants peuvent utiliser le modèle pour faire la course ou l’exposer. Ce jouet de 127 pièces constitue une expérience de construction enrichissante pour les enfants de 7 ans et plus, ainsi qu'un beau cadeau. La construction ninja inspirera des jeux imaginatifs aux enfants fans de l'équipe de jeunes ninjas. Cette ninja LEGO NINJAGO et la figurine de ninja sont de la taille idéale pour jouer à la maison ou être emportés partout avec soi. Le buggy mesure 7 cm de haut, 14 cm de long et 8 cm de large. Pas besoin de perdre de temps à chercher des piles avec ce jouet sur le thème des ninjas ! Aucune pile n'est nécessaire - ce set requiert uniquement l'imagination active des enfants. Les instructions papier, c'est bien, mais les sets LEGO proposent quelque chose de mieux : Instructions PLUS numérique dans l'appli LEGO Life, avec des fonctions de zoom, de rotation et un mode fantôme pour aider les enfants à créer leurs jouets. Les jouets et les figurines d’action LEGO NINJAGO à collectionner dévoilent aux enfants un monde de fantaisie palpitant et leur permettent de créer des histoires mettant en scène leurs ninjas préférés. Les briques LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées ; elles sont donc toujours uniformes et compatibles entre elles et peuvent toujours être séparées, et cela depuis plus de 60 ans - sur Terre comme à NINJAGO City ! Ces briques et pièces LEGO ont été testées sans relâche et répondent aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées au monde. Les kits de construction LEGO sont ainsi synonymes de tranquillité d'esprit.