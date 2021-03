Avez-vous un vieil iPhone? Il est très possible que vous manquiez de WhatsApp

Si vous avez un iPhone 4s ou un terminal avant cela, très bientôt, vous ne pourrez plus continuer à utiliser WhatsApp.

De temps en temps, WhatsApp met à jour le exigences minimales pour les systèmes d’exploitation mobiles pour continuer à utiliser son application et maintenant si vous avez un terminal mobile Apple, vous devez avoir iOS 10 ou version supérieure afin de continuer à envoyer et à recevoir des messages via cette plate-forme.

À partir de maintenant, WhatsApp a besoin d’iOS 10 ou supérieur pour fonctionner

Le média spécialisé WABetainfo a publié un tweet récemment, notifiant que la dernière version de l’application de messagerie instantanée appartenant à Facebook, la 2.21.50, est désormais disponible dans l’App Store et supprime la compatibilité avec iOS 9

WhatsApp Web: comment utiliser WhatsApp Web sur PC, tablette et mobile, et meilleures astuces

WhatsApp vient de notifier via sa section FAQ que supprimer le support de votre application pour les appareils avec iOS 9, car la version minimale pour pouvoir utiliser sa plate-forme sur un iPhone est iOS 10, une version qui il a été lancé il y a cinq ans.

Cela affecte principalement iPhone 4s et terminaux antérieurs de la société basée à Cupertino, car dans ces derniers, la dernière version de son système d’exploitation mobile est iOS 9.

Il faut se rappeler que l’iPhone 4s a été lancé sur le marché en 2011, il y a 10 ans, et, en outre, selon Apple lui-même, actuellement seulement 2% de ses terminaux mobiles utilisent une version du logiciel antérieure à iOS 13.

WhatsApp a une échelle similaire pour iOS et Android, car dans ce dernier, la version minimale est toujours la 4.0.3, Sandwich à la crème glacée, qui remonte également à 2011.

Mais cela ne signifie pas que WhatsApp cessera de fonctionner immédiatement sur ces iPhones, mais que ces appareils ils ne recevront plus d’assistance ni de mises à jour par le client de messagerie.

Le message que WhatsApp envoie au monde entier pour que nous acceptions ses conditions

Quoi qu’il en soit, si vous avez un iPhone avec iOS 9, il y a de fortes chances que WhatsApp cesse de travailler dessus à un moment donné fermer dans le temps, et vous le saurez car l’application elle-même vous montrera un message vous notifiant que vous utilisez une très ancienne version de celui-ci.

Rubriques connexes: Applications, applications gratuites, iPhone, WhatsApp

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂