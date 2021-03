Avez-vous reçu un étrange SMS de MRW? Ce n’est pas un paquet, c’est un virus qui videra votre compte

Il est habituel que utilisons notre smartphone pour gérer nos finances, accéder à l’application de notre banque pour vérifier les mouvements ou effectuer des virements, pour lesquels nous devons prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que nos données soient en sécurité.

L’un d’eux est de se renseigner sur l’existence d’un cheval de Troie bancaire sur Android dédié à usurper l’identité de sociétés de messagerie pour voler nos coordonnées bancaires et que maintenant il envoie des SMS usurpant l’identité de MRW.

Si un SMS vous demande d’installer une application en dehors du Google Play Store, ne le faites pas!

Grâce à un tweet publié par la société de sécurité informatique ESET nous avons su que le cheval de Troie bancaire Flubot veut se faufiler dans nos smartphones Android via un faux SMS qui envoyé depuis un mobile allemand.

Ce malware, dont nous avons déjà parlé il y a quelques mois, a précédemment supplanté l’identité d’autres sociétés de colis comme FedEx, Correos ou DHL.

Ce message malveillant avertit l’utilisateur que votre envoi a été renvoyé deux fois au centre de distribution le plus proche, en indiquant le code de l’envoi supposé et en incluant un lien pour le gérer.

En cliquant sur ce lien, cela nous amène à un site web très similaire à MRW, en fait, c’est le site Web légitime de l’entreprise qui a été détourné et usurpé, dans lequel on nous dit comment télécharger une application au format .apk, qui porte le même nom que la société usurpée suivi d’un numéro qui sert de référence aux attaquants pour identifier la fausse campagne SMS en question.

Une fois l’application malveillante téléchargée, elle nous demandera de activons l’installation à partir de sources inconnues et lors de l’installation, il nous sera demandé de vous donner accessibilité permanente.

Avec ces autorisations, cette application peut ignorer Système d’examen des applications de Google, Jouez à Protect et devenez l’application par défaut pour gérer les SMS, ce qui vous permettra de recevoir des messages avec des codes de vérification demandé par notre banque pour effectuer certaines opérations, comme les virements bancaires.

De plus, en lui accordant ces autorisations, cette application malveillante pourra chevauchement sur n’importe quelle autre application sur le téléphone, supplantant ainsi les applications officielles de banques telles que Santander, la Caixa ou EVO Bank et ainsi voler nos identifiants bancaires.

Dans le cas où une personne serait concernée par cette arnaque, il est nécessaire de contacter sa banque au plus tôt pour réinitialiser les mots de passe et bloquer possible transferts d’argent non autorisés.

