Avertissement des e-mails frauduleux concernant la version bêta

“Cyberpunk 2077” est très attendu par les fans depuis des mois. Le studio de développement CD Projekt Red met désormais en garde contre les e-mails de phishing qui vous incitent à vous inscrire à la prétendue bêta du jeu.

La patience de nombreux joueurs s’épuise peu à peu: CD Projekt Red a reporté à plusieurs reprises la sortie de “Cyberpunk 2077”. De plus, le développeur a annoncé qu’il n’y aurait pas de version d’essai bêta du jeu. Néanmoins, certains fans peuvent avoir trouvé une offre dans leur boîte mail. Cela ne vient pas de CD Projekt Red, mais est une tentative de phishing.

Notez l’expéditeur! Les fraudeurs ont des adresses e-mail étranges

La soif du jeu semble maintenant si grande qu’il devient de plus en plus attrayant pour les fraudeurs d’envoyer de fausses invitations avec une invitation à un test bêta. Comme CD Projekt Red mais via Twitter a annoncé qu’il n’est pas garanti que ces e-mails proviennent du développeur.

Dans tous les cas, notez l’adresse à partir de laquelle l’invitation a été envoyée: bien que le nom du studio puisse être spécifié comme le nom de l’expéditeur, l’adresse e-mail de l’expéditeur est clairement un faux. Si jamais vous recevez un e-mail de l’organisme officiel, il vient toujours de @ cdprojektred.com – et jamais d’un autre.

Donc, avant de confirmer toute inscription ou de saisir des données personnelles, vérifiez à nouveau l’expéditeur.