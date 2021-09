Aventures en babysitting revisitées : Elisabeth Shue répond aux plus grandes questions des fans

Si vous étiez un enfant dans les années 80, Aventures en baby-sitting était nécessaire de regarder. Il avait tout ce qu’une formule classique de film pour adolescents des années 80 exige. Nous avons notre super bande originale, la mode, l’argot, les nerds, le cool jerk, et nous avons même la merveilleuse Elisabeth Shue. C’est la petite amie de Danny Russo ! But! C’est le premier film de Chris Columbus en tant que réalisateur. Il a fait quelques films dont vous avez peut-être entendu parler, notamment Seul à la maison, Mme Doubtfire, Harry Potter à l’école des sorciers, ces dormeurs.

Elisabeth Shue a récemment partagé toutes les informations privilégiées et répondu à toutes nos questions sur la nature Aventures en baby-sitting. Voici une introduction au cas où vous l’auriez manqué de manière inexcusable: lorsque les plans avec son petit ami échouent, Chris Parker (Elisabeth Shue) finit par garder les enfants Anderson, Brad (Keith Coogan) et Sara (Maia Brewton). Ce qui devrait être une nuit tranquille, cependant, se transforme en une série d’exploits ridicules, commençant lorsqu’ils quittent la maison pour aller chercher l’amie de Chris, Brenda (Penelope Ann Miller). Bientôt, le copain de Brad, Daryl (Anthony Rapp), est impliqué et le groupe doit lutter contre les voleurs de voitures, les musiciens de blues et bien plus encore.

Lorsqu’on lui a demandé de travailler avec Bradley Whitford (Le conte de la servante, aile ouest), elle répond, « Awww. Brad et moi sommes devenus de très bons amis après Aventures en baby-sitting, et j’ai fini par sortir avec lui ! Je ne sais pas s’il m’a demandé ou je lui ai demandé ! Et ce n’était pas immédiatement après la fin du film. Mais nous sommes sortis.(Il était) Supermignon ! Et sa voix ! Tellement suave. C’était un acteur new-yorkais très drôle et cool et doux et très sensible, en fait, et tout le contraire de… comment s’appelle son personnage ? Mike! Mais je ne l’ai pas vu depuis longtemps. C’est bien que nous travaillions encore tous les deux. »

Interrogé sur le travail avec le jeune Vincent D’Onofrio dans le rôle de Thor le mécanicien (Full Metal Jacket sorti la même année ! Range, les gens!), Elle répond: « Je me souviens qu’il était tellement concentré cette nuit-là et se souciait tellement de la réalité émotionnelle de Thor. Il voulait que le personnage soit pleinement réalisé et non un dessin animé. Il n’était pas, comme, parler aux gens entre les prises. J’ai été vraiment impressionné.

Était-ce vraiment elle sur cette photo de Playboy ?

« J’ai fait prendre ces photos au Playboy Mansion ! » Ils l’ont fait voler de Toronto à LA pour la photo. Pourquoi? « Je n’en ai aucune idée. Je pense qu’ils voulaient que ce soit authentique. C’était peut-être une exigence de Hugh Hefner que si cela devait être un Playboy, alors les images devaient être là. J’essaie de me rappeler si je l’ai rencontré. Je pense que je pourrais avoir. Mais c’était totalement surréaliste d’être là. Je veux dire, je n’étais pas nu, évidemment. Mais je pense que le film fonctionne parce qu’il a cette nervosité. Je dis « fk », et je suis allé au Playboy Mansion. »

Ah, oui, la ligne répétée par nous tous, les adolescents de garde d’enfants de l’époque. « Ne baise pas avec la baby-sitter. » Comment cela s’est-il terminé dans un film d’aventure pour enfants de Disney?

« Eh bien, je vais vous dire une chose amusante : mon père m’a écrit une lettre de deux pages expliquant pourquoi je ne devrais pas dire « fk » dans le film. Il a dit que j’étais un modèle pour les jeunes filles et que les enfants penseraient c’est bien de jurer. Et je me dis « Non, je dois utiliser ce mot parce que c’est le langage de la rue ! » Coupure sur mon fils qui regarde le film quand il a 2 ou 3 ans. Il fait le tour de la maison après, en criant , « Fk ! Ne fk ! »

Et répondre pourquoi le film tient toujours ? « Je suis juste étonné. Je pense que la raison en est que Chris Columbus et [screenwriter] David Simkins et les producteurs ont créé un récit qui est une narration classique. Ils ont également été intelligents pour lui donner un avantage avec une âme en dessous. Vous n’y entendez aucune chanson pop – c’est Sam Cooke and the Crystals. Cela fait partie de la dynamique du film, et c’est très unique et nécessaire. Je suis toujours reconnaissant d’en faire partie. » Cette nouvelle est née chez Vulture.

