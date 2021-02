Avec une nouvelle plateforme. Skoda prépare le lancement de la quatrième génération de Fabia

Texte: Carlos Moura

Skoda prépare le lancement de la quatrième génération de la Fabia, qui ne devrait compter que sur des moteurs à essence et davantage de systèmes d’assistance à la conduite.

Sur la base de la plate-forme MQB A0 du groupe Volkswagen, identique à celle de la Volkswagen Polo, Skoda prépare le lancement de la nouvelle génération de la Fabia, qui sera disponible en deux carrosseries, berline et break.

En termes de dimensions, la nouvelle Fabia sera plus grande que son prédécesseur. L’empattement a augmenté de 94 mm à 2564 mm, tandis que la longueur et la largeur totales ont également augmenté de 110 mm et 48 mm, à 4107 mm et 1780 mm, respectivement.

La capacité des bagages a également augmenté, à 380 litres.

La cabine doit avoir un tableau de bord numérique de 10,2 pouces et un écran tactile pour le système d’infodivertissement de 6,8 ou 9,2 pouces.

Une autre nouveauté sera la disponibilité du pack Travel Assist, qui propose des fonctions de conduite automatisées basées sur les données obtenues par la caméra dans le rétroviseur avec régulateur de vitesse actif, l’assistant d’entretien de voie, l’assistant de congestion et le freinage d’urgence. La nouvelle Fabia disposera également d’une assistance au stationnement.

Dans le chapitre mécanique, la nouvelle Fabia recevra cinq moteurs à essence, basés sur le bloc tri-cylindres de 1,0 litre: deux atmosphériques de 65 ch et 80 ch; deux suralimentés, avec 95 ch et 110 ch. La version la plus puissante, basée sur le bloc de 1,5 litre, aura 150 ch.

