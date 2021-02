Avec Rimac à l’affût. Volkswagen AG décide de l’avenir de Bugatti plus tard cette année

Fabricant le plus exclusif d’hyper sports chez Volkswagen AG, Bugatti continue avec son avenir dans le doute. Après confirmation, par le groupe allemand lui-même, que la marque Molsheim n’a pas de continuité assurée, il y a maintenant des informations selon lesquelles une décision définitive apparaîtra toujours au premier semestre 2021. La possibilité que l’avenir de la marque ne soit pas exclue le Rimac électrique.

La vérité est que les rumeurs ont déjà du temps, après leur première apparition en septembre 2020.

A l’époque, des sources internes du plus grand groupe automobile européen révélaient que certaines des marques les plus exclusives du groupe Volkswagen, comme Lamborghini ou Bugatti, avaient leur avenir, au sein du groupe, en péril, en raison de la nouvelle stratégie d’électrification.

Oliver Blume pense que l’avenir de Bugatti sera résolu au premier semestre 2021

Gardant l’inconnu, il est désormais PDG de Porsche et membre du conseil d’administration de Volkswagen AG, Oliver Blume, qui, dans un entretien avec German Automobilwoche, «ajoute» que la décision finale sur Bugatti sera prise prochainement. Dans combien de temps? « Je crois que ce sera décidé, au sein du groupe, même au cours du premier semestre 2021 », a-t-il déclaré.

LIRE TROP

Groupe Volkswagen. Un avenir ouvert pour Lamborghini et Bugatti

De plus, Blume a également admis l’hypothèse que le petit constructeur de supercar électriques Rimac pourrait jouer un rôle dans l’avenir de Bugatti, car, a-t-il soutenu, les deux marques «s’intègrent parfaitement en termes technologiques».

Cependant, le PDG de Porsche a également souligné que, pour le moment, rien n’est décidé, Volkswagen AG «analyse différents scénarios, avec différentes solutions structurelles», il est donc prématuré de dire que Bugatti va changer de mains.

« En ce moment, des débats intenses ont lieu sur la meilleure façon pour Bugatti d’évoluer », a déclaré Oliver Blume.

Bugattis 100% électrique?… L’hypothèse reste dans l’air

Même ainsi, au cas où l’avenir serait avec Rimac, le plus certain est que Bugatti adoptera l’électrification complète, profitant du savoir-faire d’un petit constructeur qui, depuis sa fondation, en 2009, a toujours choisi le 100% systèmes de traction électrique.

Soit dit en passant, la valeur ajoutée que les moteurs de Rimac ont transformée, a déjà conduit Porsche à investir dans le rachat d’une participation dans le petit constructeur croate, entre-temps augmenté à 15,5%, et envisage actuellement la possibilité de pouvoir devenir le deuxième premier actionnaire fabricant, juste derrière son fondateur, Mate Rimac. Dans ce cas, acquérir jusqu’à 49% de la société totale basée à Sveta Nedelja, Croatie.

De nos jours, avec une influence allemande, Rimac pourrait jouer un rôle encore plus influent au sein du groupe Volkswagen

Cependant, et pouvant interférer avec les plans de Porsche, et, par conséquent, de Volkswagen AG, apparaît le groupe sud-coréen Hyundai Motor, également détenteur des marques Kia et Genesis, qui a déjà investi environ 80 millions d’euros à Rimac, ensemble avec laquelle il entend accélérer le développement de ses véhicules électriques les plus sportifs.

Face à cette éventuelle contestation, il reste maintenant à savoir dans quelle direction le petit constructeur croate va se tourner… de quoi, apparemment, dépend aussi l’avenir de Bugatti.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂