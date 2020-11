Avec plus de puissance et d’autonomie. La nouvelle Toyota Mirai dévoilée à l’avance

Vendue en Europe, uniquement sur certains marchés où il existe déjà des bornes de recharge pour véhicules hydrogène, la nouvelle génération de Toyota Mirai FCV vient d’être dévoilée à l’avance. Annonçant non seulement une augmentation de puissance, mais aussi une autonomie.

Aujourd’hui encore éloignée du marché national, en raison du manque de bornes de recharge, la nouvelle Toyota Mirai apparaît, ainsi, avec plusieurs et importants développements, révélés avant même la présentation officielle, qui reste pour décembre.

Dévoilé à travers la vidéo que nous reproduisons ici, le nouveau Mirai est annoncé, tout de suite, avec trois réservoirs d’hydrogène, capables de garantir une autonomie de 850 kilomètres, selon les métriques japonaises. Valeur qui représente également une augmentation de 30% par rapport à ce qu’était l’autonomie du modèle, jusqu’à présent.

En plus de parcourir plus de kilomètres sur une seule charge, la Toyota Mirai annonce également, dans cette nouvelle génération, plus de puissance et de couple. Plus précisément, 182 chevaux et 300 Nm de couple, deux valeurs qui, selon la marque japonaise, permettent à la berline d’atteindre 175 km / h.

Comme le concept qui l’a précédé, la nouvelle Toyota Mirai utilise la même plate-forme que la Lexus LS comme base, une solution qui, associée à la propulsion arrière et à une répartition du poids de 50/50, promet un plus grand plaisir de conduire.

Arrivant sur le marché nord-américain plus tard cette année, la Toyota Mirai devrait atteindre les concessionnaires avec cinq couleurs extérieures, deux niveaux d’équipement (XLE et Limited), ainsi qu’avec essentiellement les mêmes lignes de concept. Fait qui, dit-on, ne fonctionne qu’en votre faveur, la nouvelle génération se montrant beaucoup plus attrayante et avec un air plus luxueux que son prédécesseur.

De plus, il en va de même dans l’habitacle, qui dispose d’un tableau de bord 100% numérique, auquel s’ajoute un écran de 12,3 pouces, une partie du système d’infodivertissement et un rétroviseur intérieur numérique. Et, garanti, il y a aussi des sièges en cuir, des revêtements noirs et bronze brillants, des sièges arrière avec plus d’espace et des commandes de climatisation sur les portes, et un toit ouvrant électrique.

Plus d’informations et de données, uniquement lors de la présentation officielle et mondiale de la nouvelle Toyota Mirai, prévue en décembre.

