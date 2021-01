Avec les moteurs Chrysler? Un investisseur veut relancer la marque historique de Bristol Cars

Un investisseur britannique souhaite relancer la marque historique Bristol Cars et lancer un tout nouveau modèle. Curieux, cependant, est le choix de l’américain Chrysler, en tant que fournisseur de moteurs …

Après la vente de l’année dernière, Bristol Cars sera ressuscité par l’homme d’affaires britannique Jason Wharton, fan de la marque.

Son objectif est de produire le plus rapidement possible, en plus de construire une division de type studio pour vendre, restaurer et assister tous les modèles Bristol.

Le plan prévoit le lancement de versions «récupérées» des modèles Fighter et 411 en 2022. Après cela, l’objectif est d’introduire un nouveau modèle, peut-être appelé Buccaneer, en 2025.

« Notre nouvelle voiture aura quatre places et un style Bristol très traditionnel, mais elle utilisera largement la technologie moderne et les nouveaux matériaux », a déclaré Jason Wharton, qui a récemment acquis les droits de propriété intellectuelle pour commencer à créer de nouvelles versions de modèles existants. .

Selon Autocar, les modèles Fighter et 411 renouvelés seront produits à la main par lots de huit unités. Ces véhicules subiront également des modifications techniques, qui peuvent impliquer le remplacement de l’essieu arrière du 411 par une suspension arrière indépendante.

Bien que le Fighter d’origine était équipé d’un moteur V10 de huit litres, les modèles renouvelés recevront un bloc V8 Hemi de 6,4 litres de Chrysler, associé à une transmission automatique à huit vitesses.

Choix qui reste curieux, surtout, sachant les doutes qui subsistent sur l’avenir de la marque nord-américaine, après la fusion de FCA avec PSA…

Bristol Buccaneer, le premier modèle des Bristol Cars «ressuscitées»

Les premiers prototypes du nouveau Bristol devraient prendre la route plus tard cette année. Quant au nouveau Buccaneer, il devrait également recevoir un moteur Chrysler.

Jason Wharton a également déclaré que le dernier 411 sera désigné Série 8 pour souligner les innovations introduites par rapport à son prédécesseur.

