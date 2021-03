Avec les achats sur eBay, soutien aux entreprises italiennes

Une année de pandémie a laissé sa marque, et l’a laissée d’une manière particulière dans notre pays, l’un des premiers touchés et l’un de ceux qui en ont payé le prix le plus lourd. Tant en termes de vies perdues que d’un point de vue économique: selon la Cgia de Mestre, près de 300 mille entreprises qui emploient près de 2 millions de personnes sont en crise, et selon les dernières données de l’Istat notre produit intérieur brut – c’est le valeur que l’Italie produit en termes de biens et services – a chuté de 8,9% en 2020. Un véritable effondrement, qui aurait pu être encore pire mais qui a également été contenu grâce à l’opportunité qu’offrait la place de marché eBay à nos entreprises.

Grâce au géant du commerce électronique, en effet, même au milieu de la pandémie, du verrouillage et des restrictions qui ont suivi mois après mois, les petites et moyennes entreprises italiennes ont pu poursuivre leurs activités en vendant leurs produits en ligne. Et ils peuvent continuer à le faire même maintenant qu’entre la peur des variantes et le ralentissement de la campagne de vaccination, le virus continue de faire peur et n’a pas encore abandonné notre économie. Mais soutenir notre économie et nos entreprises dans cette période difficile est plus simple qu’on ne pourrait le penser: il suffit d’acheter les produits des entreprises italiennes sur eBay, qui avec sa propre place de marché a toujours été un point de rencontre privilégié entre la demande et l’offre, permettant aux entreprises de continuer leur affaires en ligne et atteignant plus de 185 millions d’acheteurs dans le monde.

Une opportunité que de nombreux magasins et petites et moyennes entreprises italiennes ont exploité au fil des ans et encore plus pendant la période de la pandémie, pour pouvoir vaincre le virus au moins d’un point de vue économique et poursuivre leurs activités et continuer pour raconter leur histoire, une histoire constituée non seulement de produits mais aussi et surtout de personnes. Pour cette raison, acheter un produit sur la place de marché eBay n’est pas seulement «faire du shopping», mais cela signifie apporter une aide concrète pour soutenir une petite entreprise et ceux qui y travaillent.

Par exemple, en cette période de grand ménage de printemps qui voit les Italiens aux prises avec le changement des armoires et le vidage des caves, avec la reprise des loisirs et du jardinage, avec les petites réparations de la maison et avec l’envie de donner une touche de nouveauté à la maison, vous pouvez continuer à donnez un coup de main aux entreprises italiennes en choisissant leurs produits sur eBay. Parce que dans la section Maison & Jardin d’eBay, parmi des centaines de milliers d’articles disponibles, vous pouvez facilement trouver tout ce dont vous avez besoin, et grâce aux filtres de recherche, vous pouvez également sélectionner uniquement les articles vendus par des entreprises italiennes. Un ensemble de pots? Il y a. Une perceuse? Le voilà. Un fauteuil pour le salon? Un tabouret pour la cuisine? Un casier pour le balcon? Cadeau! Et sur eBay, tous les meilleurs articles pour le jardin et le mobilier d’extérieur, et même les petits et gros appareils, des machines à laver aux climatiseurs, des fours aux lave-vaisselle, sont également disponibles en un clic. Avec la commodité de pouvoir tout recevoir chez soi en toute sécurité et avec la satisfaction d’avoir au moins un peu contribué à soutenir les entreprises de notre région.

