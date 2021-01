Avec le soutien de Dacia. Avtovaz présente le teaser de la future Lada Niva

Aujourd’hui aux mains du Français Renault, le Russe Avtovaz vient de renforcer son intention de lancer une nouvelle génération du populaire tout-terrain de l’ex-Iron Curtain, la Lada Niva. Profiter, également, pour faire connaître non seulement le premier teaser, mais aussi la date d’arrivée, de Lada Niva du siècle. XXI.

Après avoir un peu levé le voile de ce que pourrait être la future Lada Niva lors du Salon de l’Automobile de Moscou en 2018, voilà, porté par le nouveau plan de revitalisation du groupe Renault, présenté aujourd’hui, Avtovaz renforce son intention de lance une nouvelle génération de Lada Niva.

Défendant que ce nouveau véhicule « ouvrira de nouveaux horizons pour la marque », contribuant à étendre sa présence au-delà des frontières de la Russie, Avtovaz vient de publier un autre teaser de ce que – soi-disant – sera le futur Niva, qui en résultera, suppose le constructeur, issu d’un effort commun avec une autre marque du groupe Renault – Dacia.

La Lada Niva originale

Comme le révèle déjà la marque russe, la prochaine génération de Lada Niva sera basée sur la plateforme bien connue du groupe français CMF-B; le même que celui utilisé par des modèles comme la nouvelle Renault Clio et Captur, ou le nouveau Nissan Juke. Tout cela pour profiter des synergies du groupe et favoriser les économies dans le développement d’un modèle qui, à l’image désormais publiée, annonce des lignes intenses et solides, inspirées du tout-terrain dévoilé en 1977.

Incidemment, il est également important de mentionner que la future Lada Niva devrait arriver sur le marché en 2024, sous la forme du successeur de la Niva Travel récemment rénovée et présentée. Une version différente de celle qui est la variante la plus « pure & dure », actuellement commercialisée avec le logo Niva Legend, et qui est aussi une version moins chère, ainsi que plus axée sur le tout-terrain, dans la populaire Jeep de l’ancien rideau de fer.

Quatre modèles en route

Toujours en ce qui concerne la future Lada Niva, Avotvaz précise que le modèle ne sera que l’un des quatre nouveaux modèles que le constructeur a prévu de lancer sur le marché, d’ici 2025. Tous, développés en partenariat avec Dacia et dans le but de «poursuivre la transformation de la marque russe dans un constructeur automobile de classe mondiale, en termes d’efficacité et de compétitivité ».

Parmi les modèles à développer, il y aura, par exemple, un nouveau SUV pour le segment C, dont l’arrivée sur le marché devrait avoir lieu, précisément en 2025.

«Suite au plan stratégique du groupe Renault récemment présenté, intitulé Renaulution, Avtovaz présente un nouveau modèle commercial et de compétitivité, à travers le lancement de la Business Unit Dacia et Lada récemment créée», commente Yves Caracatzanis, PDG du groupe Avtovaz.

