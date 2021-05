Avec la surveillance SpO2 et les capteurs de fréquence cardiaque, le style de bande d’OPPO est une proposition de santé élégante.

24 mai 2021 20:27:34 IST

Points forts

OPPO Band Style est équipé de capteurs de SpO2 et de fréquence cardiaque continus avancés en plus de fonctionnalités de santé et de bien-être

OPPO fait don de 5300 styles de bandes portables intelligents aux policiers et aux travailleurs essentiels

Les utilisateurs ont une chance de gagner gratuitement le style de bande OPPO en participant au défi 30 jours de sommeil visant à encourager de meilleures habitudes de sommeil

Enfermés dans la sécurité de nos maisons, nous ne pensons souvent pas à l’état du temps à l’extérieur. Notre sécurité pendant cette pandémie a été assurée par le travail inlassable de travailleurs essentiels qui risquent leur santé jour après jour pour assurer la santé et le bien-être des civils comme nous.

Le service des travailleurs essentiels qui a permis à notre société de fonctionner a été indomptable, et cela n’est pas perdu pour les pionniers de la responsabilité sociale des entreprises comme OPPO. Le géant des smartphones a été impliqué dans des mesures humanitaires ces derniers temps. Avec leur slogan «Technologie pour l’humanité, gentillesse pour le monde», la position d’OPPO à l’avant-garde de ces efforts humanitaires n’est pas une surprise.

OPPO a récemment fait don de 5 300 appareils OPPO Band Style à des travailleurs essentiels de la police de Delhi et de la Greater Noida Authority. De plus, ils se sont engagés à faire don de 300 unités à la police de Cyberabad et à s’assurer qu’avec leurs caractéristiques de santé et de bien-être de pointe, ces guerriers pandémiques restent en forme. L’appareil permet aux utilisateurs de suivre leurs données de santé telles que la fréquence cardiaque, l’efficacité respiratoire et la saturation en oxygène du sang lorsqu’ils sont en première ligne.

En ces temps frappés par le COVID, beaucoup se sont retrouvés constamment en contact avec leurs capteurs SpO2. Bien qu’ils accomplissent le travail, ils ne sont pas pratiques et ne donnent qu’une lecture instantanée des niveaux de saturation en oxygène du sang. Le laboratoire d’innovation d’OPPO, avec son nouveau portable intelligent, a résolu ce problème.

Les modèles les plus récents de bracelets et de montres intelligents, tels que OPPO Band Style, sont équipés de telles fonctionnalités pour les utilisateurs, et cela pourrait être la dernière goutte avant que les «trackers de fitness» ne dépassent les foules axées sur le fitness pour être considérés comme des appareils de style de vie de base.

OPPO Band Style est un style de montre ergonomique et métallique. Il est livré avec un capteur de saturation continue en oxygène dans le sang (SpO2) de qualité supérieure qui collecte des lectures seconde par seconde. Il peut collecter jusqu’à 28 800 lectures d’oxygène dans un cycle de sommeil régulier, ce qui permet des lectures extrêmement précises et des profils entièrement complets des habitudes de respiration et de sommeil. Il peut ainsi fournir des alertes contextuelles à l’utilisateur chaque fois qu’il identifie une menace potentielle pour la santé.

Pour le rendre visuellement attrayant, l’écran OPPO Band Style comprend un écran AMOLED couleur éclatant de 2,79 cm (1,1 po) avec un verre résistant aux rayures à surface incurvée 2,5D. Il est disponible en deux options de bandes accrocheuses en fonction de vos préférences. Si la montre est un excellent conducteur au quotidien, elle est également riche en fitness. Avec 12 modes d’entraînement tels que le yoga, la course à brûler les graisses, la marche en plein air, le cyclisme en plein air, etc., le groupe justifie plus que son prix de 2799 INR.

OPPO s’efforce également de défendre les avantages concrets de sa technologie de pointe. Avec le défi de sommeil nocturne OPPO Band Style 30, le conglomérat technologique vise à éduquer les masses sur l’importance de la surveillance continue de la saturation en oxygène sanguin (SpO2).

Non seulement ceux qui sont touchés par le virus COVID-19, mais même ceux qui n’ont pas contracté le COVID peuvent également bénéficier grandement de ces fonctionnalités, car les trackers de fitness sont considérés comme contribuant à la découverte précoce des maladies cardiaques et pulmonaires. Alors que la pandémie a mis en lumière l’importance de contrôler nos signes vitaux, la saturation en oxygène et la détection de la fréquence cardiaque continueront d’être une nouvelle norme pour nous tous.

Le style de bande OPPO est au prix de 2799 Rs et est disponible sur Amazon et sur d’autres plateformes en ligne de premier plan. Le style de bande OPPO est sûrement un must pour tous ceux qui veulent prendre soin de leur santé de manière proactive. Alors, allez chercher votre nouveau partenaire de fitness élégant aujourd’hui!

Ceci est un article en partenariat

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂