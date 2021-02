Avec la plate-forme Volkswagen. Ford produira un mini-Mach-E à Cologne

Texte: Carlos Moura

Date: 19 février 2021

Ford devrait produire un mini-Mach-E à l’usine de Cologne, basé sur la plate-forme MEB du groupe Volkswagen. Les dimensions extérieures du nouveau modèle doivent être similaires à la Focus actuelle.

Dans le cadre de l’accord entre Ford et Volkswagen, la marque nord-américaine devrait produire dans l’usine de Cologne en Allemagne, un nouveau modèle électrique, basé sur la plate-forme MEB, développé par le constructeur de Wolfsburg. Le nouveau modèle aura des dimensions plus petites que la Mustang Mach-E.

En plus d’avoir annoncé l’investissement de 800 millions d’euros pour transformer l’usine de Cologne en centre de véhicules électriques, Ford a annoncé qu’il acquerrait 600 000 plates-formes MEB à Volkswagen sur six ans et à partir de 2023. Ces véhicules seront assemblés dans l’usine de Cologne.

La plate-forme MEB du groupe Volkswagen sera utilisée par Ford dans ses véhicules électriques produits à l’usine de Cologne

Selon certaines rumeurs, une partie des 600 000 plates-formes MEB sera utilisée dans un nouveau modèle décrit comme un Ford mini-Mach-E. En gros, ce sera un modèle plus petit que le crossover Mach-E, bien que le système de propulsion électrique soit similaire aux Volkswagen ID.3 et ID.4 et pas tellement au Mach-E.

Le nouveau petit crossover aura des dimensions similaires à celles de la Focus, même si comme cela se produit déjà avec d’autres modèles basés sur la plate-forme MEB, l’espace intérieur est proche des modèles du segment supérieur.

Le mini-Mach-E peut utiliser les mêmes batteries et moteurs électriques que les modèles du groupe Volkswagen (pack de batteries de 58 ou 77 kWh et puissances comprises entre 143 et 201 ch).

