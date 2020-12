Avec Enel X Pay, un remboursement immédiat et familial

Il a été lancé le 8 décembre, et l’État Cashback a déjà dépassé plus de 4,6 millions d’abonnés. Mais le nombre est destiné à augmenter car de plus en plus d’Italiens tentent de rejoindre le programme Italia Cashless, qui leur permet d’obtenir un remboursement de 10%, jusqu’à un maximum de 150 euros, pour les achats effectués avec des cartes de crédit, cartes de débit et application de paiement.

La première phase, le Christmas Extra Cashback, se terminera le 31 décembre et vise à inciter les achats des Fêtes dans les magasins physiques. Il suffira de réaliser au moins 10 transactions sans numéraire et un remboursement de 10% sera reconnu jusqu’à une limite de remboursement maximum de 150 euros. Ce premier cashback sera crédité en février 2021 sur l’Iban indiqué au moment de rejoindre l’initiative.

Puis, le 1er janvier, le programme sera pleinement opérationnel: les adhérents recevront un remboursement semestriel égal à 10% du montant dépensé jusqu’à un maximum de cashback de 150 euros par semestre et à condition qu’au moins 50 transactions cashless soient effectuées au cours du semestre. . En effet, un remboursement maximum de 300 € pourrait être atteint en un an. Il y aura aussi un Supercashback, avec l’attribution tous les six mois de prix d’un montant de 1 500 euros pour les 100 000 citoyens qui ont effectué le plus de transactions numériques.

Dommage que l’opération ait commencé avec quelques difficultés techniques: l’appli Io, à laquelle il faut s’inscrire pour rejoindre le programme, n’était pas prête à faire face à un si grand nombre d’inscriptions et il y a eu des ralentissements, des problèmes de connexion, des difficultés pour associer vos cartes de débit et de crédit à l’application. Sans compter que tout le monde ne possède pas de carte d’identité électronique (CIE) ou le système public d’identité numérique (SPID) qui permet d’accéder aux services en ligne de l’administration publique, nécessaires pour s’authentifier sur l’application Io.

Pour répondre aux besoins de nombreux Italiens, le compte en ligne Enel X Pay permet un accès direct au cashback, sans avoir besoin de s’authentifier auprès de Spid ou CIE et de s’inscrire sur l’application IO. Le plan de remise en argent du gouvernement permet d’inclure les factures de gaz et d’électricité dans la catégorie des dépenses remboursables. Avec Enel X Pay, il est possible de les payer, en obtenant un bonus de 10% sur les dépenses, dans tous les points physiques en Italie, y compris ceux du réseau Enel X «Punto You». Cette dernière est une initiative importante, en particulier dans une période difficile comme celle que nous traversons, et un autre avantage pour les familles vient du compte familial Enel X Pay., Les parents peuvent ouvrir leur propre compte avec l’application et carte dédiée et incluez les achats effectués auprès d’eux dans le calcul du remboursement.

Deux mois après son lancement sur le marché, Enel X Pay, le premier compte en ligne d’Enel X Financial Services, étend donc ses fonctionnalités et vise à renforcer son positionnement dans le secteur Fintech en contribuant à la diffusion des paiements numériques et au développement de services financiers intégrés avec l’écosystème Enel.

Enel X Pay est un compte numérique natif, avec carte et Iban italien, très facile à gérer directement depuis l’application. La carte, en bioplastique, est connectée au circuit Mastercard. En activant l’Option Famille, les parents peuvent ouvrir un compte pour les enfants de moins de 18 ans, qui peut être géré indépendamment par des enfants mais sous le contrôle d’adultes, qui peuvent voir le solde et les mouvements et imposer des limites de dépenses, en fixant le montant des recharges automatiques et cartes individuelles. De plus, le parent qui a ouvert un compte Famille pour ses enfants peut également compter ses dépenses dans le calcul du bonus Cashback.