Avec de nouvelles captures d’écran: nous savons maintenant quand "Halo infini" vient

Après des mois d’attente, il est enfin sorti quand « Halo Infinite » sortira pour la Xbox Series X / S – du moins à peu près. De plus, le fabricant 343 Industries présente de toutes nouvelles images du mode multijoueur.

Ce n’est qu’au cours de l’été que 343 Industries avait reporté la sortie prévue depuis longtemps du jeu de tir exclusif Xbox à 2021. Dans un billet de blog, le constructeur explique que « Halo Infinite » devrait être disponible à l’automne de l’année prochaine.

Nouvelles informations sur le système de personnalisation

Le système d’adaptation sera à nouveau étendu pour « Halo Infinite », poursuit le studio. En mode multijoueur, nous devrions non seulement pouvoir équiper nos personnages selon nos propres souhaits, mais aussi des véhicules, des armes et même des barils. L’époque où nous n’avions que le droit de changer les couleurs de notre armure de puissance Mjolnir est enfin révolue.

De plus, 343 Industries montre quelques nouvelles captures d’écran, dont deux images du multijoueur. Mais vous n’y voyez pas grand-chose.

Avis sur la critique

343 fait également référence aux critiques des fans de la pauvre démo de « Halo Infinite » de l’été. Surtout, une Brute particulièrement sans expression – affectueusement baptisée Craig par les fans – a attiré le ridicule de la communauté en raison de son apparence inférieure à la moyenne.

343 Industries à propos de l’incident: Dans la démo d’été, certaines animations faciales n’auraient pas été intégrées, et l’équipe était en train de réviser les expressions faciales des Brutes et même d’ajouter de nouvelles barbes et coiffures. Si ça aide …