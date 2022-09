Avec cette application gratuite, vous pouvez avoir l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro sur n’importe quel mobile Android

in

Un développeur a créé une version de l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro pour Android, et elle est téléchargeable gratuitement

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’un développeur ne comprenne comment apporter le célèbre îlot dynamique de l’iPhone 14 Pro aux appareils Android avec un trou dans l’écran. Nous avons déjà vu comment cette option était incluse dans un thème MIUI pour les mobiles Xiaomi, et maintenant, grâce à un nouveau application gratuiteil est possible d’avoir un Fonctionnalité dynamique de type île de l’iPhone 14 Pro sur pratiquement tous les smartphones Android.

L’appli, bien qu’encore un peu limitée, il est entièrement fonctionnel et compatible avec la plupart des appareils Android du marché. Nous l’avons déjà testé, et vous pouvez également le faire entièrement gratuitement.

L’îlot dynamique de l’iPhone 14 Pro, sur n’importe quel mobile grâce à cette appli

L’application en question a été créée par un Développeur d’origine chinoiseet partagé par youtubeur derrière la chaîne Mr. Android HD. Il peut être téléchargé entièrement gratuitement via Google Drive et ne contient aucune publicité ni aucun paiement intégré à l’application.

Son fonctionnement est relativement simple : dès son installation, l’application vous demandera autorisations d’accès accessibiliténécessaire pour pouvoir dessiner le contenu qui se chevauche et affichez l’île dynamique sur n’importe quelle application. Autoriser ce type de permission à une application tierce comporte toujours des risques, puisque l’application a la possibilité de lire tout le contenu qui apparaît à l’écran.

Cela dit, une fois les autorisations accordées, l’application propose des options de personnalisation, notamment la possibilité de redimensionner ou positionner où est le trou dans l’écran du smartphone. Ils peuvent aussi être afficher les animations de testpour voir à quoi ils ressembleront sur l’appareil.

Actuellement, l’application ne permet que afficher des animations lorsque le chargeur est connecté, ou lorsqu’un périphérique audio Bluetooth tel qu’un casque est connecté. L’île dynamique n’apparaîtra pas lors de la réception de notifications, ni ne servira à laisser les applications en arrière-plan comme cela se produit dans les derniers modèles d’iPhone.

Il est possible qu’avec les futures versions de l’application, de nouvelles fonctions soient incluses pour rendre l’expérience plus similaire à celle offerte par l’iPhone 14. Ou, des applications plus complètes peuvent apparaître, ou même que les fabricants eux-mêmes commencent à inclure fonctions similaires dans le logiciel de leurs appareils. Je crains que nous n’ayons pas à attendre trop longtemps pour voir de nouvelles propositions de ce type.

Téléchargez Dynamic Island pour Android gratuitement sur Google Drive

