Avec ces 6 applis ça marche

Voulez-vous vous amuser et changer votre voix pour un message vocal à des amis? Nous présentons six applications gratuites qui rendent cela possible.

Convertisseur vocal avec effets





Le convertisseur de voix avec effets est l’une des meilleures applications pour Android si vous souhaitez changer de voix. Le programme propose plus de 40 modes de distorsion différents avec des effets tels que l’hélium, le robot, le zombie ou l’alien. Avec l’application, vous pouvez enregistrer les enregistrements, les partager directement via WhatsApp ou par e-mail et même créer une image avec du son.

Changeur de voix

L’application de changeur de voix est très simple.

Changeur de voix est une autre application recommandée pour Android si vous souhaitez changer de voix. Les effets incluent des robots, des enfants, des vieillards et des Martiens. Avec ce programme, vous pouvez également enregistrer des enregistrements ou les envoyer directement à des amis via Messenger.

RoboVox Voice Changer Pro

RoboVox propose 32 effets vocaux.

RoboVox est une autre application vocale avec 32 effets différents basés sur la technologie vocoder. Les effets sont appelés Discobot, Exorcist, Vader ou Singing Robot. Chaque effet peut être modifié en temps réel avec un panneau de contrôle X / Y pour ajuster la modulation et la hauteur. En mode perroquet, l’application répète automatiquement ce qui vient d’être dit avec un son modifié. Tous les enregistrements peuvent être sauvegardés ou utilisés comme sonnerie. Vous pouvez également l’exporter sous forme de fichier son ou l’envoyer par e-mail.

Changeur de voix Plus

Voice Changer Plus propose plus de 50 effets.

Bien sûr, il existe également des applications iPhone qui peuvent être utilisées pour changer la voix. Un exemple est l’application gratuite Voice Changer Plus avec 55 effets vocaux différents tels que l’hélium, la guitare et le robot. Vous pouvez même faire jouer votre voix à l’envers. Appuyez simplement sur “Enregistrer”, dites quelque chose et appuyez à nouveau. Choisissez une nouvelle voix et appuyez sur «Lecture». Vous entendrez alors le même enregistrement d’une voix différente. Les enregistrements peuvent également être coupés avec l’application et partagés via Messenger.

Changeur de voix en direct

Live Voice Changer vous permet de changer la voix en temps réel.

L’application iOS Live Voice Changer a déjà sa fonction principale dans son nom: le programme change votre voix en temps réel pendant que vous parlez dans le microphone. Il existe onze effets, tels que Darth Vader, gueule de bois et écureuil, qui peuvent être traités ultérieurement avec un égaliseur. Cependant, il y a un hic: si vous souhaitez utiliser le changeur de voix en direct pour un appel de farce, vous avez besoin d’un deuxième smartphone. Parce qu’avec l’application en cours d’exécution, vous ne pouvez pas passer d’appels.

Voloco

Voloco s’adresse principalement aux amateurs de musique.

L’application Voloco s’adresse principalement aux chanteurs en herbe qui souhaitent changer de voix. Le programme peut être utilisé pour ajouter des effets tels que l’autoréglage ou un filtre à l’hélium. Si vous mettez un rythme derrière, l’application ajuste même automatiquement la voix. Avec un égaliseur intégré, d’autres modifications peuvent être apportées à la voix. Malheureusement, de nombreux effets ne sont disponibles que sous forme d’achats intégrés.

