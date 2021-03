Avec ce gameplay sanglant de Deathloop, vous voudrez le jeu d’hier

Arkane montre d’autres aperçus de son tireur frénétique. Le gameplay sanglant de Deathloop nous laissera en vouloir beaucoup plus.

Deathloop est l’une des sorties les plus marquantes du printemps prochain, et pas seulement en raison de la curiosité de son exclusivité. Aussi, en raison de l’arrière-goût laissé par ce qui suit Gameplay sanglant de Deathloop.

La nouvelle aventure d’action d’Arkane Studios, les créateurs de Dishonored, avec une proposition très prometteuse de boucles temporelles et d’assassins se faisant face.

Une confrontation où l’on peut libérer les compétences de Colt tout en se battant pour briser la boucle, ce qui est très clair avec ce nouveau gameplay du jeu.

Il y a encore plus de pouvoirs et d’armes à montrer. Édité exclusivement par Game Informer, le nouveau gameplay de Deathloop possède certaines des armes et des pouvoirs que nous pourrons utiliser dans le jeu dans quelques mois.

Et vous pouvez voir que c’est un jeu Arkane, il n’y a aucun doute à ce sujet: pouvoirs de clin d’œil et de télékinésie, kills liés, compétences de piratage, post-fusils et mitraillettes futuristes, doubles revolvers, tourelles … Et bien plus que nous pouvons utiliser pour nous ouvrir étape et traquer nos cibles.

Vu comme on le voit, Deathloop ressemble à une version plus sanglante de Dishonored, mélangée à certains éléments de Prey, et avec un réglage des années 60 soigné au millimètre. Le résultat d’un Arkane Studios complètement déchaîné.

Le réalisateur Dinga Bakaba a promis beaucoup plus d’action que jamais en abandonnant le système de moralité et les répercussions de ces jeux précédents. Après tout, dans une boucle temporelle, tout redémarre.

Deathloop sera disponible le 21 mai sur PC et PlayStation 5, dans ce dernier en exclusivité temporaire sur console. À ce sujet, et étant donné qu’Arkane est désormais un studio Xbox, Bethesda a clairement indiqué qu’elle allait honorer l’accord précédent avec PlayStation malgré leur nouvelle maison.