Avec 7 sièges et hybride. Toyota lance le SUV Highlander en Europe

Toyota vient de lancer sur les marchés d’Europe de l’Ouest le jusqu’ici American Highlander, un SUV sept places à moteur hybride qui, désormais, sera également disponible sur le Vieux Continent. Bien que, toujours pas de prix ou de délais de livraison.

Modèle qui, en termes d’autonomie, semble positionné juste au-dessus du célèbre RAV4, le Toyota Highlander était déjà commercialisé, il y a quelques années, sur le marché américain. C’est la première fois qu’il arrive en Europe.

De plus, et en ce qui concerne spécifiquement la version européenne, il est important de préciser, pour l’instant, qu’elle ne sera disponible qu’avec ce qui est la quatrième génération du système de propulsion hybride de Toyota. Plus précisément, dans la version qui combine un quatre cylindres essence de 2,5 litres, avec deux moteurs électriques, positionnés sur les essieux.

En plus de ces deux composants, une batterie d’hydrates de nickel, montée sous les sièges de la deuxième rangée.

Monté sur le Highlander, ce système hybride garantit une puissance combinée de 248 ch, capable de garantir des accélérations de 0 à 100 km / h en 8,3 secondes. Outre une vitesse maximale de 180 km / h, à laquelle Toyota ajoute également l’annonce d’une capacité de circulation en mode exclusivement électrique, jusqu’à 125 km / h.

Pour aider à la conduite, un mode de conduite avec quatre options – Eco, Normal, Sport et Trail – toutes disponibles même lorsque le véhicule circule exclusivement à l’énergie électrique, en plus d’une transmission CVT améliorée, dont la nouvelle gestion garantit, selon le constructeur , une plus grande efficacité de la consommation, grâce également au polissage de la surface des dents de l’engrenage, offrant encore moins de résonance et de bruit dans le fonctionnement. Fait qui rend ce Highlander encore plus silencieux.

De plus, contribuant à un environnement prometteur plus doux et plus silencieux, un pare-brise et des vitres avant semblent atténuer le bruit extérieur, ainsi que l’isolation dans les passages de roue et dans la zone de chargement, sur le toit, le tableau de bord et le plancher .

Matériel enrichi

En ce qui concerne l’équipement, Toyota affirme que toutes les versions en vente en Europe ont, de série, une entrée sans clé, des phares à LED, une climatisation à trois zones, un chauffage des sièges et un système de charge sans fil pour smartphones.

Aussi présents, à partir de la version de base, un tableau de bord 100% numérique avec 7 pouces, un système d’infodivertissement de 8 ″ et le pack système de sécurité et de conduite Toyota Safety Sense.

Dans le cas où le client choisit la version la plus équipée, Toyota propose également des phares secondaires à LED avec système de lavage, roues de 20 ″, hayon à commande électrique, éclairage d’ambiance bleu, en plus d’autres friandises.

Dans la liste des options, le point culminant est le toit en verre panoramique, infodivertissement 12,3 ″ avec navigation par satellite et système de son de 1 200 W avec 11 haut-parleurs.

