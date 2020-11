Avec 320 ch. Nouveau Volkswagen Tiguan R maintenant disponible à la commande

La version la plus puissante du SUV Tiguan est désormais disponible à la commande en Allemagne. Le nouveau haut de gamme Tiguan R reçoit un moteur de 320 ch et une personnalisation extérieure et sportive qui souligne son caractère sportif.

Equipé d’un moteur 2.0 TFSI de 320 ch, le Volkswagen Tiguan R est le modèle le plus puissant jamais conçu dans cette gamme de SUV de la marque allemande. Le bloc-cylindres à quatre cylindres en ligne fournit un couple maximal à 2100 tr / min qui reste constant jusqu’à 5350 tr / min.

La puissance est transmise aux quatre roues grâce à un nouveau système de transmission intégrale 4Motion avec vectorisation de couple R-Performance. Le système répartit non seulement la puissance entre les essieux avant et arrière, mais assure également le transfert entre les roues gauche et droite. La marque allemande affirme avoir réussi à améliorer son comportement en virage.

La combinaison du moteur de 320 ch et du nouveau système de traction intégrale permet au Tiguan R d’accélérer de 0 à 100 km / h en seulement 4,9 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 250 km / h.

Le modèle haut de gamme Tiguan a été développé par Volkswagen R. Son ADN sportif se retrouve non seulement dans le moteur turbo et la transmission intégrale, mais aussi dans un équipement spécifique et exclusif.

Image musclée et sportive

L’extérieur a reçu des pare-chocs avec un design R et des éléments aérodynamiques en noir brillant ou de la couleur de la carrosserie, des coques de rétroviseurs en chrome mat, un diffuseur arrière unique en noir brillant, des extensions de passage de roue noires et des jantes en alliage de 20 pouces pouces.

Côté intérieur, le Tiguan R propose des sièges sport premium avec appuie-tête intégrés, un Digital Cockpit spécifique avec chronomètre intégré, ainsi qu’une décoration spécifique R gris carbone. Les éléments décoratifs sont éclairés par un rétroéclairage. Les pédales, quant à elles, sont en acier inoxydable.

L’équipement technique de cette version R comprend un système de freinage puissant de 18 pouces avec des étriers de frein peints en bleu, un châssis DCC (avec amortisseurs réglables) abaissé de 10 mm et une sélection du profil de conduite renforcé avec un mode R.

Ce dernier mode, qui assure un comportement plus sportif, peut être activé via un nouveau bouton bleu R situé sur le nouveau volant multifonction. Les onglets pour la commande manuelle du double embrayage à sept rapports sont également disponibles.

L’équipement de série comprend également la possibilité de désactiver le système de contrôle de traction et un système d’échappement sport à quatre embouts. Parmi les quelques options, nous soulignons un système d’échappement en titane Akrapovič et des jantes en alliage Estoril de 21 pouces.

L’extérieur peut également être personnalisé avec un ensemble Black Style, qui ajoute une finition noire à certaines parties du corps.

Alliant les performances dynamiques d’une voiture de sport à la polyvalence d’un SUV, le Volkswagen Tiguan R est désormais disponible en Allemagne, à partir de 56 703 euros.

