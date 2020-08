Avatar: recréez l’ouverture de la légende d’Aang dans l’art 3D

Avatar le dernier maître de l’air C’est l’une des séries les plus populaires pour sa grande histoire et le développement de son personnage, ainsi que pour laisser de bons enseignements et une excellente comédie aux fans.

C’est pourquoi les fans lui rendent hommage avec de grands arts et cette fois ils l’ont amené à un niveau difficile à surmonter, car ils ont recréé le ouverture de la série mais dans l’art 3D.

L’équipe était composée d’experts professionnels dont membres de l’étude Ciel bleu qui a produit de grands films comme Des robots, L’âge de glace et Rivière.

Jacob E Mann Il était en charge de partager cette nouvelle ouverture et plein d’enthousiasme, il a dit:

C’était merveilleux! Nous avons retravaillé l’ouverture d’Avatar: le dernier maître de l’air en 3D!

C’était vraiment génial !! Nous avons refait l’ouverture d’Avatar: The Last Airbender en 3D! pic.twitter.com/eHzRlW3gbe – Jacob E Mann (@jacoberinmann) 1 août 2020

L’équipe était composée de huit grands artistes, dont Jacob, qui ont été commandés à partir de la partie modélisation, les textures et tous les détails du dernier maître de l’air. Dans le fil Twitter que Jacob a créé, il a pris le temps de féliciter tout le monde pour leur travail, même si cette collaboration était plus pour le plaisir que pour le travail ou du moins c’est ce qu’ils ont dit jusqu’à présent.

Mia Pray – Modélisation, texturation

Rijah Kazuo – Gréement

Sagar Arun – Animation pour l’eau et le feu, tests de gréement

Greg Verreault – Animation pour la Terre et l’Air

Danny Barnhart – FX

Brett Bread Taggart – Simulation de tissu, animation technique

Jacob Mann – Éclairage, Compositing – Jacob E Mann (@jacoberinmann) 1 août 2020

Ce petit début où nous voyons Aang avec certains des mouvements caractéristiques de la maîtrise de chaque élément a rendu les fans de la série fous car ils étaient ravis de cet art incroyable et même beaucoup ont commencé à fantasmer sur la remasterisation de l’histoire avec l’art 3D.

Bien qu’ils n’utilisent pas de voix citant chaque élément, comme dans le ouverture Nous ne pouvons pas nier qu’elle a résonné presque automatiquement dans nos esprits.

Que pensez-vous de l’art, aimez-vous la version 3D?

