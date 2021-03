Avatar a surpris le monde ce samedi et a retrouvé le titre de film le plus rentable de l’histoire 12 ans après sa sortie. Le disque l’a obtenu grâce à la relance qu’il a eue en Chine, qui lui a permis de surmonter Avengers: Endgame. En 2019, le film de super-héros était monté sur le trône. La réaction de Marvel Avant la nouvelle, il n’a pas attendu et a publié une déclaration pour faire référence à la question. Qu’a t’il dit?

Production dirigée par James Cameron Il est revenu en salles depuis vendredi en terres chinoises et a déjà atteint 12 millions de dollars de collecte. Avec ce chiffre, il a atteint environ 2798 millions de dollars contre 2797 que possédait le film Russo Brothers.. Avatar, qui a généré 2,787 millions de dollars entre 2009 et 2010, est revenu en 2020 sur le marché asiatique et a pu reprendre le leadership.

Avatar bat Avengers: Endgame au box-office et Marvel a publié une déclaration à ce sujet

Avengers: Fin de partie a eu peu de temps l’honneur car en juillet 2019, il a réussi à se placer au sommet. Marvel a parlé des chiffres et a publié une déclaration officielle pour applaudir son gagnant: « Félicitations à James Cameron, Jon Landau et ALL Na’vi Nation pour avoir remporté le titre au box-office. Nous vous aimons 3000 », était la publication pour reconnaître la défaite.

Le geste du MCU correspondait à une longue tradition dans l’histoire du cinéma. En 1977, Steven Spielberg a félicité George Lucas après Star Wars surpasser les mâchoires au box-office national. 20 ans plus tard, c’était Lucas qui a exprimé sa gratitude à Cameron pour l’avoir surpassé avec Titanic. Enfin, en 2019, c’était au tour de Cameron se rend à Anthony et Joe Russo pour Avengers: Endgame.

D’un autre côté, Les fans de Marvel n’ont pas si bien pris les nouvelles et ils ont exprimé leur colère à la réédition d’Avatar. Ils estiment que le film doit être réédité pour reprendre la tête du classement. « Particularité d’Infinity War plus Endgame et voilà, Marvel revient au sommet », était le ton des commentaires.

Voici la liste des films les plus rentables de l’histoire:

1 | Avatar – 2,798 millions de dollars

2 | Avengers: Fin de partie | 2 797 millions de dollars

3 | Titanic | 2187 millions de dollars

4 | Star Wars: Episode VII – Le réveil de la force | 2068 millions de dollars

5 | Avengers: guerre à l’infini | 2048 millions de dollars

6 | Jurassic World | 1671 millions de dollars

7 | Le roi lion | 1656 millions de dollars

8 | Les Avengers | 1 518 millions de dollars

9 | Furious 7 | 1 516 millions de dollars

10 | Frozen | 1 449 millions de dollars