Avatar Avatar: Frontiers Of Pandora deviendra une marque de jeu majeure grâce à Ubisoft, et Frontiers Of Pandora promet de lui donner une finition impeccable

« Avatar » de James Cameron deviendra une marque de jeu importante grâce à Ubisoft, et cela ne s’arrêtera pas à un seul jeu. Le PDG de la société, Yves Guillemot, a fait cette annonce dans un communiqué concernant le report d’Avatar : Frontiers of Pandora jusqu’à l’exercice 2023-2024.

Ubisoft veut qu’Avatar : Frontiers of Pandora soit le jeu de haut calibre et le plus raffiné qui puisse laisser une impression positive sur le public car la société a de grandes intentions pour la série. Il n’est plus nécessaire de se précipiter maintenant, c’est pourquoi les développeurs ont eu plus de temps pour la production.

« Avatar doit devenir une marque commerciale reconnue. De plus, il est crucial que nous fassions nos débuts avec le match idéal », a expliqué Guillemot.

Rappelons que le studio Ubisoft Massive, connu pour avoir inventé la série The Division, est en charge du développement d’Avatar : Frontiers of Pandora pour la Playstation 5, Xbox Série X|S et PC. Les joueurs anticipent un tout nouveau récit se déroulant dans l’univers d’Avatar.

« Vous incarnez un membre de la tribu Na’vi dans une aventure vers les terres occidentales jusque-là inexplorées de Pandore dans ce tout nouveau conte autonome. Découvrez un monde qui répond à vos activités, abrite des créatures inhabituelles et a de nouvelles personnalités. Planète menaçante, repoussez les forces puissantes de l’ODA Corporation », déclare le résumé.

En 2009, Ubisoft a lancé Avatar : le jeu en tant que prédécesseur du premier film. Le jeu a reçu des critiques mitigées et n’a pas réussi à créer une marque de jeu, tandis que la dormance de la franchise cinématographique n’a probablement pas aidé.

Ubisoft a révélé que Frontiers of Pandora avait été reporté à l’exercice suivant de l’entreprise, qui s’étend du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, dans le cadre du communiqué financier d’aujourd’hui.

Guillemot déclare : « Le retard est le résultat des conditions de travail actuelles, plus difficiles, de l’industrie, qui empêchent les travailleurs de se rendre au bureau aussi fréquemment. Ainsi, cela a eu un effet. L’effet le plus important a été cela.