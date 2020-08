Avatar 2: date de sortie, distribution, intrigue et plus d’actualités

Avatar de James Cameron, qui était le film le plus réussi jusqu’à ce qu’il perde cette place au profit de Avengers: Fin de partie de Marvel Studios, n’a personne, pas deux, mais quatre suites à venir! Les avatars 2, 3 et 4. seront tous déchargés quelque part entre 2021 et 2027 et ont été enregistrés en même temps. Cela a été un retard important pour les aficionados du célèbre établissement, douze très longtemps pour être précis, mais cela a été bénéfique.

Tracer et diffuser les subtilités

Sam Worthington ajoute à son travail du film principal en tant que personne paraplégique Jake Sully, qui est devenu désespérément amoureux de tous les Navi Neytiri, qui a été représenté par Zoe Saldana dans le film principal, qui répète également son travail dans le film Avatar suivant. CCH Pounder revient également sur sa capacité de Moat, la profonde pionnière de l’Omaticaya et la mère de Neytiri.

Bluff Curtis rejoint le casting d’Avatar 2 en tant que Tonowari, le chef des individus du récif de Metkayina. Jamie Flatters assume le poste de l’aîné de Neteyam, Jake et Neyitiri, et Britain Dalton a pris le poste de Lot, leur prochain enfant. Kate Winslet rejoint également le casting en tant que Ronal, un apnéiste de la Metkayina. Sigourney Weaver, qui a assumé le poste de Dr. Beauty Augustine dans le film principal, revient également au casting. Malgré le fait qu’il a été renforcé par James Cameron. Elle assumera un autre emploi dans la suite.

Date de sortie d’Avatar 2

Après un retard long et considérable, Avatar 2 devait à terme être expédié le 17 décembre 2021. Néanmoins, en raison de la situation actuelle dans laquelle se trouve le monde. La sortie du film a été repoussée au 16 décembre 2022.

Futures suites

Avatar 3 était prévu pour une sortie le 20 décembre 2024. Avatar 4 débarquera dans les salles à une date de sortie proposée le 18 décembre 2026. Et l’Avatar 5 sortira le 22 décembre 2028. Ces dates sont des dates proposées et pourraient changer, en fonction de la façon dont Avatar 2 et 3 joueront dans les salles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂