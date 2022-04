Avatar 2 a révélé son titre et de nouveaux détails à CinemaCon

Disney

Le film réalisé par James Cameron a confirmé qu’il aura quatre suites. De plus, Disney fera un revival en septembre, avant la sortie de Avatar 2.

©IMDBLe premier Avatar est sorti en 2009.

Le film le plus rentable de l’histoire du cinéma est prêt à continuer à marquer l’histoire. Ce jour, dans le cadre de le Cinema Con détails de la première des quatre suites annoncées pour Avatarle film qui James Cameron créé en 2009. En ce sens, l’un des points les plus importants est que l’intention de faire quatre films supplémentaires a été réaffirmée, malgré le fait qu’après l’achat de Renard du 20e siècle, Disney il n’a annoncé officiellement que deux d’entre eux qui ont déjà terminé le tournage.

Avatar 2 a confirmé son titre à travers la première bande-annonce officielle du film et il sera intitulé : Le chemin de l’eau (Le chemin de l’eau). Il est à noter que, malgré cette présentation, la bande-annonce ne sera rendue publique que la semaine prochaine. L’idée de Disney est de commencer à promouvoir Avatar 2 avec la première de Doctor Strange dans le multivers de la folie. Une semaine plus tard, il sera disponible en ligne.

La personne chargée de présenter le film en le Cinema Con était le producteur Jon Landau. « L’une des forces des scripts de Jim Cameron est qu’ils sont toujours universels avec des thèmes entrelacés avec lesquels vous pouvez sympathiser. Au centre de chacune des quatre suites se trouvera la famille sully”a expliqué le réalisateur. Ainsi, il a souligné : « Chaque histoire sera unique et chacune aura sa propre conclusion ». En ce sens, il a souligné que chaque film aura une fin mais que « Vus dans leur ensemble, les quatre films créeront une saga connectée ».

James Cameronpour sa part, a déclaré qu’il est « travailler dur pour y mettre la touche finale » au premier des films arrivés au cinéma, Le chemin de l’eau. En outre, il a souligné que les suites sont « pousser les limites » et aura un meilleur développement d’effets visuels et « plus haute résolution en 3D ». Dans le Cinema Con il a pointé : « Je voulais notre retour à Pandore C’était quelque chose de vraiment spécial. Chaque plan est conçu pour le plus grand écran, avec la plus grande résolution et la plus grande expérience 3D immersive. Je pense que nous avons réussi. ».

+ À quoi s’attendre d’Avatar : la voie de l’eau

Avant la première de Avatar : la voie de l’eau, Disney relancera une nouvelle version remasterisée de Avatar avec lequel il cherchera à augmenter les revenus qui le positionnent comme le film le plus rentable de l’histoire, avec 2 800 millions de dollars. Avatar 2quant à lui, sera à l’affiche Sigourney Weaver, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Jermaine Clement, Zoe Saldana et Sam Worthington. Le synopsis officiel révèle que jake souiller vit avec sa nouvelle famille à Pandore mais une menace connue revient pour mettre en péril tout ce qu’ils ont gagné avec Na’vi. Cameron a prévu que le film se déroulerait dans l’océan (comme le titre du film l’indique) et que les personnages principaux seraient des parents.

