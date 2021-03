Avant l’interview d’Oprah, les assistants royaux affirment que Meghan Markle les a intimidés en 2018

Meghan, duchesse de Sussex, a publié une déclaration pour se défendre après qu’un article du Times of London citait des sources anonymes du palais l’accusant d’avoir intimidé le personnel en 2018 alors qu’elle vivait au palais de Kensington avec le prince Harry.

Le reportage du journal britannique, qui intervient quelques jours à peine avant la diffusion d’une interview explosive entre le couple royal et Oprah Winfrey, a été qualifié de « campagne de dénigrement calculé » par un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex mercredi.

L’histoire prétend citer un e-mail de 2018 de Jason Knauf, l’ancien secrétaire aux communications de Harry et Meghan, qui aurait été envoyé à un haut fonctionnaire royal disant qu’il était « très préoccupé par le fait que la duchesse ait pu intimider deux AP du ménage dans le passé. an. »

L’e-mail aurait également déclaré que «la duchesse semble déterminée à toujours avoir quelqu’un dans sa ligne de mire».

NBC News n’a pas vu l’e-mail pour le vérifier.

« Appelons simplement cela ce que c’est – une campagne de dénigrement calculée basée sur une désinformation trompeuse et nuisible », a déclaré un porte-parole de Harry et Meghan à NBC News dans un communiqué. « Nous sommes déçus de voir cette représentation diffamatoire de la duchesse de Sussex crédibilisée par un média. Ce n’est pas un hasard qui a déformé des accusations vieilles de plusieurs ans visant à saper La duchesse est informée aux médias britanniques peu de temps avant qu’elle et le duc. doivent parler ouvertement et honnêtement de leur expérience des dernières années. «

Dans l’interview avec Winfrey, qui sera diffusée dimanche dans une émission spéciale de deux heures sur CBS, le couple devrait discuter de la pression subie par Meghan avant de décider de démissionner de ses fonctions de membres supérieurs de la famille royale l’année dernière.

« La duchesse est attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a été la cible de l’intimidation elle-même et est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des souffrances et des traumatismes », indique le communiqué. « Elle est déterminée à continuer son travail de promotion de la compassion dans le monde entier et continuera de s’efforcer de montrer l’exemple pour faire ce qui est bien et faire ce qui est bien. »

Le rapport du Times of London dit que deux hauts responsables de son personnel ont affirmé avoir été victimes d’intimidation et qu’un autre ancien employé a été personnellement «humilié» par la duchesse. Aucune mesure n’a été prise à l’époque concernant les allégations d’intimidation, selon le rapport.

Le palais de Buckingham n’a pas répondu mercredi à une liste de questions envoyée par NBC News.

Knauf travaille toujours pour le frère de Harry, le prince William, et a été une figure clé dans l’action judiciaire réussie de Meghan contre le tabloïd britannique The Mail dimanche pour avoir imprimé une lettre privée à son père.

Harry a parlé avec l’animateur de fin de soirée James Corden la semaine dernière des relations du couple avec la presse britannique lorsqu’il a discuté des raisons pour lesquelles ils avaient décidé de rompre leurs fonctions royales.

« C’était un environnement difficile, comme je pense que beaucoup de gens l’ont vu », a-t-il déclaré. « Nous savons tous à quoi peut ressembler la presse britannique et cela détruisait ma santé mentale. »