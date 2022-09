Avant Grey’s Anatomy, le film que Shonda Rhimes a écrit et que vous ne saviez probablement pas

Curiosités

La mère de la société Shondaland, à l’origine de productions emblématiques, a fait un passage dans un film emblématique de 2000.

Aujourd’hui, le nom de Shonda Rhimes C’est un mot sacré dans le monde des productions (surtout quand il s’agit de séries). Le réalisateur était responsable d’histoires telles que celles de L’anatomie de Grey (et tous ses dérivés), Scandal et Inventing Anna, qui était la dernière sensation de Netflix avec Julia Garnier à la tête. Son succès lui a donné la confiance nécessaire pour s’établir en tant que productrice et c’est ainsi qu’elle a fondé sa célèbre entreprise. Shondaland.

Il arrive que, bien avant Shondaland était une réalité et L’anatomie de Grey est devenue une sensation presque inédite, comparable à celle qu’elle produisait à l’époque Urgences aux urgences, Shonda Rhimes était en charge d’un livret très important. Nous parlons d’un film dont on se souvient moins aujourd’hui, mais qui était un emblème des années 2000, car il était dirigé par un cône pop.

De quel film parle-t-on ? De les chemins de traversel’histoire qui mettait en vedette rien de plus et rien de moins que Britney Spearsqui comprenait des chiffres tels que Kim Katrall, Anson Mount, Zoe Saldana et Dan Aykroyd. Le film est sorti en 2002 et avec un budget de seulement 12 millions de dollars, il a réussi à récolter plus de 61 millions. La personne chargée de la diriger était Tamra Davis.

L’histoire de les chemins de traverse tournait autour d’une jeune femme qui rejoint ses amis d’enfance pour commencer un road trip pour rendre visite à sa mère. Malgré ses très mauvaises performances auprès des critiques (actuellement 15% sur Tomates pourries), pour les fans de Britney Spears C’était tout un jalon de pouvoir voir ce chanteur sur grand écran. Si vous ne l’avez pas encore vu, nous devons malheureusement vous dire qu’il n’est sur aucune plateforme. Bien sûr, vous pouvez le trouver plié et complet dans Youtube.

+Le passé d’actrice de Britney Spears

En plus de son travail de Lucie pour les chemins de traverse, Britney Spears Elle faisait partie d’une série où elle devait jouer elle-même, comme « Sabrina l’adolescente sorcière », joieOui Jeanne la vierge. Mais il a aussi eu l’occasion d’interpréter différents rôles, comme ceux de Comment j’ai rencontré votre mère (abby) Oui Volonté et grâce (Ambre-Louise). De ces deux derniers, le plus important était Comment j’ai rencontré votre mère, où l’on dit qu’il a sauvé la série. Parce que? nous vous disons sur cette note.

