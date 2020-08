Autres accords attendus: le premier vol direct relie Israël à Emirates

L’établissement de relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis est historique. Maintenant, pour la première fois, un avion de ligne vole de Tel Aviv à Abu Dhabi. Il ne s’agit pas seulement de pouvoir symbolique, car des discussions importantes sont en cours.

Moins de trois semaines après l’accord historique entre Israël et les Émirats arabes unis, le premier vol direct entre les deux pays a commencé. La machine de la compagnie aérienne israélienne El Al a volé de l’aéroport international Ben Gourion près de Tel Aviv pour Abu Dhabi. Au-dessus de la fenêtre du cockpit du vol LY 971 se trouvait le mot «paix» en arabe, anglais et hébreu.

Le pilote israélien Tal Becker a déclaré aux journalistes que c’était le vol le plus excitant de sa vie et “un sentiment très spécial”. Outre une importante délégation israélienne, le médiateur américain Jared Kushner et les conseillers à la sécurité des États-Unis et d’Israël, Robert O’Brien et Meir Ben-Schabat, étaient également à bord. Le vol retour est prévu pour mardi. Selon les médias, l’avion de ligne israélien est équipé d’un système de protection spécial qui peut, entre autres, repousser les missiles sol-air.

A Abu Dhabi, selon les informations israéliennes, des réunions de travail entre les équipes des deux pays et des États-Unis sont prévues. Il couvre les domaines de la finance, de la diplomatie, des voyages aériens, des visas, de la santé, de la culture et du tourisme, des voyages spatiaux, de la science et de l’investissement, ainsi que de l’innovation et du commerce. Différents accords de coopération doivent être signés. Une rencontre de Robert O’Brien et Ben-Schabat avec le conseiller à la sécurité émirati Tahnun bin Sajid est également prévue. Font également partie de la délégation américaine l’Envoyé spécial Avi Berkowitz et l’Envoyé spécial pour l’Iran, Brian Hook.

À la mi-août, Israël et les Émirats ont annoncé leur accord historique. Après avoir été officiellement signés, les Émirats seraient le troisième pays arabe à avoir des relations diplomatiques avec Israël après l’Égypte et la Jordanie. En échange de cet accord, Israël veut suspendre l’annexion prévue de zones en Cisjordanie occupée, que les Palestiniens revendiquent pour leur propre État. Samedi, les Emirats ont également levé le boycott du pays autrefois en guerre. Il y a deux semaines, la connexion téléphonique précédemment bloquée dans les deux pays a été déverrouillée. Le premier vol direct est une autre approche concrète.