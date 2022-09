Austin Butler est parti : cet acteur d’Euphoria est le nouvel Elvis

in

Le biopic réalisé par Baz Luhrmann aura sa réplique dans un film A24. Ce sera Priscilla de Sofia Coppola avec une figurine HBO Max.

© GettyElvis sera de nouveau porté sur grand écran.

Il est incontestable que l’un des films les plus marquants de 2022 mettait en vedette le roi du rock and roll. On parle de Elvisle biopic réalisé par Baz Luhrman qui sort en salles cette année avec majordome austin dans la peau du chanteur mythique. Bien qu’un long processus d’audition ait été effectué pour déterminer l’artiste parfait pour ce rôle, maintenant un nouvel acteur est prêt à montrer une version complètement différente dans un autre film.

Il s’agit de priscillele film qu’il réalisera sophia coppola et qui consistera en une adaptation cinématographique de Elvis et moi, le best-seller des mémoires de Priscilla Beaulieu Presley paru en 1985. Après avoir écrit le scénario, le cinéaste est en plein développement de ce projet qui a déjà trouvé ses protagonistes. Et le rôle convoité que Butler a su occuper cette même année, sera désormais tenu par un protagoniste de euphorie.

On parle de Jacob Elordi, qui a été choisi pour donner vie à Elvis avec un ton très différent de celui vu dans le biopic mettant en vedette la performance de Tom Hanks. Dans ce cas, l’accent sera mis sur Priscilla, qui sera interprétée par caille spanny, qui suscite déjà des attentes parmi les fans les plus fidèles. sous la répartition de A24le long métrage débutera le tournage cet automne à Toronto, selon Variety.

Ce n’est pas la première fois que Coppola est associé à A24 : il l’a déjà fait Avec des glaçons Oui La bague blingen plus ils sont en pré-production sur une adaptation de La coutume du pays. Il collaborera également avec Philippe Le Sourd en tant que directeur de la photographie, Tamara Deverell en tant que chef décoratrice, Sarah Flack en tant que monteuse et Stacey Battat en tant que costumière.

Le choix de Jacob Elordi comme chanteur acclamé a divisé les avis du public qui suit de près les projets de Sofia Coppola. Si une certaine partie du public considère que l’interprète n’a pas encore assez d’expérience pour interpréter un personnage de cette stature, beaucoup d’autres pensent qu’un visage renouvelé sera idéal pour répondre à Elvis de Baz Luhrmann, montrant ce côté du musicien qui n’a pas encore été pleinement exploré sur grand écran.

