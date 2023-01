Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est l’une des premières applications que j’installe sur mon mobile

Vous ne la trouverez pas sur la liste des meilleures applications pour Android, mais pour moi c’est essentiel et je vais vous dire pourquoi.

Cette application pour télécharger des vidéos depuis Twitter est l’une de mes préférées.

La première chose que je fais lorsque j’utilise un nouveau téléphone portable est d’installer une série d’applications essentielles pour moi. Parmi eux, il y en a des plus populaires comme WhatsApp, Instagram ou HBO Max, et d’autres plus inconnus comme Télécharger des vidéos Twitter – GIF. Je veux parler de cette dernière car, bien qu’elle n’apparaisse pas sur les listes des meilleures applications pour Android, pour moi c’est extrêmement utile.

Avant d’en parler, je dois expliquer que Twitter est mon réseau social préféré, celui sur lequel je passe plus de minutes que je ne le devrais chaque jour. C’est pourquoi l’application Download Twitter Videos GIF est si utile pour moi, car elle me permet de télécharger des vidéos Twitter et des GIF en quelques secondes que j’aime le plus les avoir sur mon mobile. Si vous utilisez Twitter autant que moi et que vous ne savez pas comment télécharger les vidéos postées sur la plateforme, cette application il vous séduira par sa simplicité.

Téléchargez Twitter Videos, l’application que j’ai installée pour la première fois sur mon mobile

Tout d’abord, il convient de mentionner que Télécharger des vidéos Twitter est une application gratuite pour androidvous pouvez le télécharger sans rien payer en retour. a des annonces, c’est l’inconvénient auquel nous devons faire face en échange de l’utilisation de ses fonctionnalités. Grâce au lien Google Play Store suivant, vous pouvez le télécharger directement.

Google Play Store | Télécharger des vidéos Twitter – GIF

Il existe différentes méthodes pour télécharger des vidéos Twitter depuis un PC et un mobile, mais C’est mon préféré en raison de sa rapidité et de sa simplicité.. Comme j’utilise principalement Twitter sur mon téléphone portable, je préfère utiliser une application plutôt qu’une page web. De cette façon, je peux terminer le processus sans avoir à copier le lien du message et ouvrir le navigateur Web.

Grâce à Télécharger des vidéos Twitter – GIF, télécharger du contenu depuis Twitter est aussi simple que Suivez ces étapes:

je joue dans le Bouton « Partager » dans le tweet avec le contenu que je souhaite télécharger. Je choisis de le partager via l’option TwDown. je sélectionne la résolution avec lequel je veux télécharger la vidéo ou le GIF et c’est tout, il est stocké sur le mobile.

En plus d’être particulièrement utile pour les utilisateurs de Twitter comme moi, j’aime aussi cette application parce que prend très peu de place sur mon terminal. De cette façon, je peux le garder installé sans m’empêcher de télécharger d’autres applications ou d’enregistrer des fichiers. À tout moment, j’ai parlé de mon téléphone portable, mais vous pouvez utilisez-le sans problème sur votre tablette Android.

Je ne suis pas le seul à utiliser Download Twitter Videos – GIF pour télécharger des vidéos et des GIF depuis le réseau social, car l’application s’accumule déjà plus de 10 millions de téléchargements dans le Play Store. A aussi une note moyenne de 4,8 étoiles sur 5ce qui indique que ses utilisateurs sont très satisfaits de son fonctionnement. je ne peux pas vivre sans elleje vous conseille donc de l’essayer si vous utilisez régulièrement Twitter.

