Aussi au Portugal. Nissan Juke avec connexion Wi-Fi pour améliorer la connectivité

Premier modèle de la gamme européenne de Nissan à intégrer le Wi-Fi à bord, le nouveau Juke offre une connectivité totale aux passagers. Disponible de série au Portugal au niveau N-Connecta.

Le Nissan Juke a reçu un routeur Wi-Fi capable de connecter jusqu’à sept appareils à un réseau mobile fiable et connecté, permettant aux passagers de rester connectés pendant leur voyage.

Le crossover compact est le premier modèle de la gamme européenne de Nissan à intégrer une connexion Wi-Fi à bord, avec l’extension de cette technologie à d’autres voitures japonaises.

La connexion Wi-Fi se fait en toute sécurité via l’écran de huit pouces du système d’infodivertissement embarqué, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ou à distance via l’application NissanConnect Services.

Les appareils sont automatiquement connectés à chaque démarrage de la voiture et il n’est pas nécessaire d’activer le smartphone en tant que routeur pour établir la connexion pendant le trajet.

Comme un routeur Wi-Fi est intégré au Nissan Juke, les utilisateurs n’auront pas à se soucier de diminuer le niveau de charge de la batterie de leurs téléphones portables, tout en augmentant les données mobiles utilisées par les appareils pendant le trajet. Pour toujours assurer la meilleure couverture réseau, le Juke dispose d’une antenne externe.

Accord paneuropéen avec l’opérateur de télécommunications

Pour assurer la couverture du réseau et la meilleure vitesse de connexion, Nissan s’est associé à Orange et à ses partenaires de communication dans 15 pays européens, mettant à disposition des clients des packages de données selon les besoins.

La couverture paneuropéenne Orange garantit que les utilisateurs de Juke pourront bénéficier de forfaits de données dans 15 pays et d’itinérance dans 28 autres. Les propriétaires auront à leur disposition différents forfaits de 2 Go, 5 Go, 10 Go ou même 50 Go pour répondre aux besoins des plus petits joueurs de la famille et des mangeurs de vidéos.

Nissan Juke permet également d’accéder à la navigation via TomTom Maps avec la fonction Live Traffic qui fournit des informations en ligne sur les événements sur l’itinéraire, tandis que la compatibilité avec l’assistant Google permet au conducteur d’entrer la destination via des commandes vocales via votre smartphone.

Le Nissan Juke N-Connecta, équipé de série d’un routeur Wi-Fi, est en vente sur le marché national à partir de 19500 euros, campagnes en cours comprises.

