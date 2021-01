Aujourd’hui, Wikipédia fête ses 20 ans: comment il est né et quel est son secret

Wikipédia aujourd’hui il célèbre son 20 premières années. En 2021, l’encyclopédie gratuite est devenue un outil quotidien pour des centaines de millions de personnes. Il donne des connaissances mais fonctionne également comme un substitut pratique à la mémoire. Une grande partie de la connaissance humaine est contenue dans ses pages et est facilement accessible depuis n’importe quel smartphone en quelques fractions de seconde, même si cela n’a pas toujours été ainsi: ce n’était certainement pas avant 15 janvier 2001, lorsque Wikipedia est né des fondateurs Jimmy Wales et Larry Singer comme une évolution d’un projet précédent, à savoir Nupedia.

Rédacteurs bénévoles et connaissances libres

Le fait que le portail était différent de toutes les autres encyclopédies jamais créées était clair dès le début. L’idée de laisser les voix se développer en rédacteurs bénévoles et maintenir la structure du projet gratuit et gratuit après tout, elles étaient révolutionnaires – surtout à une époque où Internet n’était pas si répandu et où la plupart des encyclopédies se trouvaient sur des volumes papier ou sur des supports optiques tels que des CD et des DVD. Contrairement à la nature statique des encyclopédies traditionnelles avec leurs versions mises à jour chaque année, Wikipedia pourrait être amélioré en temps réel et ses entrées pourraient être mis à jour au fur et à mesure que les faits l’exigeaient, avec un retard de quelques minutes ou au plus de quelques jours. Ce n’est pas pour rien que la popularité de Wikipédia n’a pas tardé à exploser: née en anglais, un an après sa fondation, l’encyclopédie gratuite comptait déjà environ 20 000 entrées réparties en 18 éditions dans différentes langues.

Croissance

Wikipédia a inauguré et accompagné l’ère Web 2.0, celui dont le contenu n’est pas un simple matériau à apprécier en tant que spectateur mais est le produit des internautes eux-mêmes. Leur nombre à partir du début des années 2000 a commencé à croître de manière exponentielle dans le monde entier, augmentant à la fois le nombre de lecteurs et celle des éditeurs et des relecteurs – et par conséquent aussi celle des entrées sur le site. En 2008, Wikipedia était déjà entré dans le livre Guinness des records en tant que la plus grande encyclopédie du monde – fort de 7 millions et demi de voix en actifs, avant même que les smartphones ne deviennent un phénomène de masse.

Wikipédia partout

Précisément avec l’avènement des smartphones et surtout des connexions internet bon marché, Wikipedia a commencé à devenir portable et accessible à peu près partout sur la planète. Entre-temps, le portail avait déjà acquis depuis des années une fondation à but non lucratif – la fondation Wikimedia – dédiée à lever les fonds nécessaires pour maintenir le projet à l’abri à la fois des pressions et interférences extérieures et de la présence de publicités.

C’est avec cette autonomie et avec l’ouverture aux contributions de tout ce que Wikipédia assure aux utilisateurs autonomie maximale possible dans une activité aussi délicate que la sauvegarde et la diffusion des connaissances. Aujourd’hui, le portail se vante 52 millions de pages divisé en 307 éditions différentes et est visité 10 milliards de fois par mois. Celui en anglais est le plus populaire, mais le Wikipedia italien est le huitième en taille: 9500 bénévoles collaborent au projet qui ont écrit et continuent à rester à jour et précis plus d’un million et 600 mille entrées.