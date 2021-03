AUJOURD’HUI, les fans partagent des vidéos réconfortantes alors qu’ils se retrouvent avec leur famille et leurs amis

Réunis … et ça se sent alors bon.

Alors que de plus en plus de personnes reçoivent le vaccin COVID-19, les familles ont commencé à partager des vidéos d’êtres chers qui s’embrassent enfin après avoir passé tant de temps à part pendant la pandémie de coronavirus.

45secondes.fr a partagé quelques-unes de ces vidéos vendredi, avec des familles appréciant de douces étreintes – aucune distance sociale n’est requise.

AUJOURD’HUI veut que vous partagiez aussi des vidéos et des photos de ces moments précieux! Alors prenez une photo ou enregistrez un clip avec vous-même et vos proches, que ce soit des parents, des grands-parents, des frères et sœurs ou des amis, en train de se retrouver. Ensuite, publiez-le sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #BackTogetherTODAY.

Après que l’émission ait diffusé quelques-unes des soumissions qui ont déjà afflué, Hoda Kotb a exhorté les fans à ne pas lâcher.

« Plus plus plus! » elle a applaudi. « Laissez-les venir! »