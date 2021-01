Augmente le volume! C’est ainsi que crie le V12 atmosphérique de la nouvelle Pagani Huayra R

Lancée en 2011, la Pagani Huayra semble avoir les mêmes qualités immortelles que son prédécesseur Zonda. Les 100 coupés et 100 roadsters promis par Horacio Pagani ont déjà quitté la chaîne de production – le dernier roadster a été produit en novembre dernier – mais cela ne signifie pas la fin de Huayra. Voici le plus extrême de tous, le Huayra R.

Sa révélation avait été promise pour le 12 novembre 2020, mais cela ne s’est pas produit – nous devrons attendre encore un peu.

Jusque-là, Pagani essaie notre esprit et notre âme avec le son divin – ou diabolique, selon votre point de vue – du V12 atmosphérique qui équipera cette machine très spéciale:

Pagani Huayra R. Que savons-nous déjà?

Pas tant. La grande nouveauté est justement le V12 atmosphérique, désormais annoncé, sans le 6.0 V12 biturbo d’AMG (M 158) – entre 730 ch et 800 ch, selon les versions – qui a toujours équipé la Huayra. Cependant, nous ne savons rien de ce propulseur; ni les numéros que vous débitez ni votre source – continuera-t-il à être une unité d’AMG?

Comme nous l’avons vu avec la Zonda R 2007, la nouvelle Pagani Huayra R restera probablement réservée à une utilisation exclusive sur circuit. Avec les deux «R» séparés par plus d’une douzaine d’années d’évolution technologique, les attentes sont que la Huayra R sera beaucoup plus capable et plus rapide que la Zonda R – rappelez-vous que cette dernière a fait 6min47s dans le Nürburgring, une valeur déjà dépassée par la Mercedes-AMG GT Black Series qui est approuvée pour un usage public!

Nous savons que cela arrive et maintenant nous l’avons entendu … Il est temps de tout révéler sur ce «monstre» passionnant.