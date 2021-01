Audi renouvelle les modèles Q5 Sportback et SQ5 Sportback

Audi a renouvelé les modèles Q5 Sportback et SQ5 Sportback, déjà disponibles à la commande en Europe. La version plus sportive reçoit un moteur V6 3.0 TDi de 346 chevaux.

Après le lancement du Q3 Sportback et de l’e-tron Sportback, Audi a renouvelé son troisième véhicule utilitaire multisegment ou CUV, le Q5 Sportback. Le SUV coupé sport haut de gamme est le SQ5 Sportback TDi, équipé d’un moteur 3,0 litres de 341 ch.

Ce bloc turbodiesel V6, associé à un système hybride doux de 48V, a reçu de nouveaux pistons en acier forgé au lieu d’aluminium, un nouveau capteur piézoélectrique qui surveille les injecteurs de soupapes, les tubes d’admission plus shorts et un radiateur d’eau indirect pour l’intercooler.

Le résultat de cette combinaison se traduit par une puissance maximale de 341 ch, soit 6 ch de moins que la version de l’année dernière et un couple maximal identique de 700 Nm, disponible entre 1750 et 3250 tr / min.

Audi annonce une accélération de 0 à 100 km / h de l’Audi SQ5 Sportback TDi en 5,1 secondes et une vitesse de pointe de 250 km / h, limitée électroniquement.

Ce SUV Coupé est équipé de série de roues de 20 pouces adaptées aux pneus 255/45, avec des roues de 21 pouces disponibles en option. Le système de freinage a été mis à jour et la suspension sport S dispose d’un contrôle de l’amortissement.

Q5 Sportback également renouvelé

Le Q5 «normal» a également été rénové, étant commercialisé avec trois moteurs – deux diesel et un essence – qui répondent aux dernières normes d’émissions européennes.

La gamme comprend le modèle 40 TDI, avec un moteur diesel de 2,0 litres qui délivre une puissance de 204 ch et un couple de 400 Nm, permettant une accélération de 0 à 100 km / h en 7,6 secondes et une vitesse de pointe de 222 km / h.

Cette motorisation est associée à un système hybride souple qui permet à la voile de rouler avec le moteur arrêté à bas régime, la transmission étant assurée par une cause S tronic à sept rapports qui répartit la puissance sur les quatre roues, grâce au système «quattro» intégré.

À son tour, le Q5 Sportback 50 TDi dispose d’un moteur V6 3.0 TDi avec 286 ch de puissance et 620 Nm de couple qui lui permet d’abaisser la valeur d’accélération de 0 à 100 km / h à 5,7 secondes et d’augmenter la vitesse maximale à 240 km / h. Le système de traction est également intégré et reçoit un système hybride fluide plus efficace avec 48V.

LIRE TROP

Aussi le SQ5. Nouvelle Audi Q5 Sportback /déjà disponible en Allemagne… avec Diesel

L’offre est complétée par le modèle 45 TFSi, équipé d’un moteur à essence de 2,0 litres, qui délivre une puissance de 265 ch et un couple de 370 Nm, associé à un système hybride souple mais 12V. La transmission à sept rapports distribue la puissance sur les quatre roues, grâce au système de traction intégrale «quattro».

Légère mise à jour de l’image

Audi a repensé le style extérieur des Q5 Sportback et SQ5 Sportback TDI à l’image et à la similitude des modèles 2021 Q5 et SQ5, soulignant le nouveau design des groupes optiques et la signature distinctive des feux de jour, ajoutant les entrées des bouches d’aération plus grandes flanquant la grille, de nouvelles jupes latérales et des lumières OLED à l’arrière.

Audi propose les gammes d’équipements «Advanced» et «S Line», ainsi que différents niveaux de finition, dont un pack style noir, associé à l’une des 12 couleurs de carrosserie.

Cabine

L’intérieur du Q5 Sportback propose la troisième génération du système d’infodivertissement (MIB 3), associé à un écran tactile de 10,1 pouces.

Le tableau de bord «cockpit numérique virtuel», avec un écran de 12,3 pouces, est également inclus, ainsi qu’un affichage tête haute, un système de navigation, un volant multifonction et une sélection de housses intérieures et de siège, y compris en cuir Nappa .

Parmi les options disponibles, nous soulignons l’Audi Phone Box, le système audio haut de gamme Bang & Olufsen, la direction dynamique, tandis que la suspension pneumatique adaptative avec amortisseurs à commande électronique peut être commandée comme alternative à la suspension sport, qui est standard.

Produites à l’usine de San Jose Chiapa au Mexique, les Audi Q5 Sportback et SQ5 Sportback TDI sont désormais disponibles pour commande en Europe.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂