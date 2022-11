Aubrey Plaza rejoindra le MCU dans Agatha: Coven of Chaos

Les rumeurs sont vraies et les fans vont être plus ravis que jamais pour le prochain WandaVision série dérivée Agatha : Coven du Chaos. De toute évidence, la série ramènera Kathryn Hahn dans le rôle d’Agatha Harkness, et Emma Caulfield Ford a également confirmé qu’elle la reprendrait WandaVision rôle de Dottie. Tout récemment, il a également été signalé que Joe Locke avait rejoint la série, suggérant que le casting est en train de prendre forme.





L’Illuminerdi a depuis rapporté que Parcs et loisirs et Emily la criminelle étoile Place Aubrey a également décroché un rôle dans la série. La nouvelle a été peu après corroborée par Deadline. Aucun détail n’est partagé sur le rôle qu’elle jouerait, mais cela marque les débuts de Plaza dans l’univers cinématographique Marvel, ce que de nombreux fans réclament depuis plusieurs années.

Plaza est très connue pour son rôle d’évasion dans la série comique Parcs et loisirsbien qu’elle ait également brillé dans la série FX Légion. Plus récemment, elle a joué dans la deuxième saison de Le Lotus Blanc sur HBO, et est doubleuse et productrice exécutive de FXX’s Petit démon. Plaza a également montré son côté le plus dur dans le nouveau film Emily la criminelleet elle a également récemment décroché un rôle dans la prochaine épopée de Francis Ford Coppola Mégalopole.





Aubrey Plaza a récemment évoqué la possibilité de rejoindre le MCU

Plaza a accordé une certaine crédibilité aux rumeurs de son casting MCU lorsqu’elle a récemment été interrogée sur la possibilité d’entrer dans l’univers des super-héros. Dans une interview avec The Movie Dweeb, Plaza a appris que de nombreuses personnes voulaient la voir dans le MCU. On lui a demandé directement si elle rejoindrait un jour le MCU, et en utilisant un ton qui suggère qu’elle retient certaines informations, Plaza a déclaré :

« Oui… bien sûr… pourquoi pas ? Quoi, non, je ne sais même pas de quoi tu parles.

Plaza a souligné qu’elle était dans Légion, qui était basé sur des personnages de Marvel Comics mais ne faisait techniquement pas partie du MCU. Elle a clairement indiqué qu’elle ne refuserait pas la chance d’entrer dans ce monde, bien qu’elle ne puisse pas confirmer que cela se produirait. En fin de compte, Plaza retenait apparemment ce qu’elle savait après tout.

« Je prends juste ce que je peux obtenir, vous savez. Je ne discrimine pas le fait d’être dans le MCU. »

Le rapport d’Illuminerdi sur le casting d’Aubrey suggère également que Agatha : Coven du Chaos commencera par un bref tournage en décembre suivi d’un tournage complet qui durera de janvier au début de l’été 2023. Pour l’instant, aucune date de première n’a été fixée à Disney + pour la série.

Cet article a été mis à jour pour ajouter la corroboration par Deadline du rapport de The Illuminerdi.