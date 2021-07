Au Royaume-Uni, 96% des ventes physiques de Dark Alliance étaient sur PS5, PS4

Il n’est pas rare de voir les ventes physiques de nouvelles versions fortement pencher en faveur de PlayStation au Royaume-Uni, mais l’émergence du Xbox Game Pass rend les scissions ridicules. Dungeons & Dragons: Dark Alliance, qui a été lancé en Grande-Bretagne la semaine dernière, a généré 54% de ses ventes de copies en boîte sur PS5 et 42% supplémentaires sur PS4, soit 96% au total.

Cela signifie que juste quatre pour cent des copies physiques au Royaume-Uni ont été vendues sur des plates-formes Xbox, une répartition sans précédent entre les familles de consoles. Il convient de répéter que cela ne reflète que les ventes en boîte – il n’y a pas de données numériques incluses ici – et le jeu est inclus dans le cadre de l’abonnement Xbox Game Pass susmentionné de Microsoft. Les critiques, également, ont été mitigées – même si nous avons pensé que c’était plutôt bon.

Néanmoins, c’est peut-être un signe des choses à venir car le principal concurrent de Sony continue de doubler ses abonnements. L’équipe de Green a suggéré que le Xbox Game Pass augmente en fait les ventes de logiciels, et bien que cet exemple isolé ne contredise certainement pas cela – eh bien, il semble de plus en plus que les ventes physiques puissent être dominées par PlayStation à l’avenir.