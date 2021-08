Au revoir Volcano High retardé à 2022, récit redémarré

Le jeu d’aventure narratif mettant en vedette de sympathiques dinosaures fréquentant le lycée connu sous le nom de Goodbye Volcano High a été reporté en 2022, a annoncé KO_OP aujourd’hui. Le développeur de GNOG veut éviter de craquer afin d’atteindre une date de lancement cette année, et l’autre raison du retard est un redémarrage narratif. « Ces deux facteurs ont retardé notre calendrier de sortie. Nous faisons donc ce que nous sommes sûrs d’être maintenant une annonce attendue: Goodbye Volcano High sera un titre 2022, pas 2021 », indique un communiqué de presse. Sa sortie est prévue sur PlayStation 5 et PS4.

L’intrigue de Goodbye Volcano High a en fait été relancée il y a plus d’un an, en juin 2020. « Ce qui a commencé comme un changement intimidant et intimidant au milieu de la production est devenu une chance de raconter une histoire dont nous sommes très fiers, aux côtés un groupe de personnes en qui nous avons implicitement confiance avec le matériel. »

S’adressant à ceux qui s’intéressent au jeu, l’équipe a déclaré: « Nous aimons la communauté que nous avons favorisée en développant Goodbye Volcano High, et nous espérons que ce n’est pas trop décevant d’avoir à attendre un peu plus longtemps pour le dino drame. Merci à ceux qui nous soutiennent depuis le premier jour et à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Nous apprécions vraiment vous et votre soutien. Nous aimons faire ce jeu et nous sommes chanceux d’avoir une chance de le faire ! »

Pour en savoir plus sur Goodbye Volcano High, consultez notre interview avec KO_OP de l’année dernière. Êtes-vous plutôt intéressé à jouer l’année prochaine? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.