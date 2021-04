Au revoir, Calibri: 15 ans plus tard, Microsoft changera la police par défaut d’Office pour l’une de ces cinq

C’était en 2007 lorsque Microsoft a modifié pour la dernière fois la police par défaut de Microsoft Office. Après de nombreuses années d’utilisation du Times New Roman, toujours fiable, Microsoft l’a abandonné pour faire de Calibri la police par défaut pour tout ce que Microsoft. 15 ans se sont écoulés depuis et il est temps de moderniser les choses.

Et c’est que l’équipe de conception de Microsoft vient d’annoncer que le moment est venu de changer la typographie. Pour ce faire, il a commandé cinq nouvelles polices personnalisées et ce seront les utilisateurs qui choisiront (en partie) ce qui, à l’avenir, sera la nouvelle police par défaut de l’écosystème Microsoft. Nous allons les connaître ci-dessous, mais pas avant de souligner que ceux qui veulent les essayer peuvent désormais le faire dans Microsoft 365.

Cinq polices au choix

Les polices conçues pour Microsoft ont été doublées Ténorite (Erin McLaughlin et Wei Huang), Bierstadt (Steve Matteson), Skeena (John Hudson et Paul Hanslow), Seaford (Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger et Fred Shallcrass) et Grandview (Aaron Bell). Tous sont dans un style sans empattement et, à leur tour, optent pour des dessins humanistes, géométriques, suisses et industriels.

Bien qu’à première vue, ils puissent sembler très similaires, la vérité est qu’il existe des différences substantielles. Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir le même texte écrit avec Calibri (pour référence) et avec les cinq polices. Si nous regardons les bouches comme «e» et «a» et les consonnes comme «t», nous pouvons voir qu’elles ne sont pas exactement les mêmes. Voici comment Microsoft les définit:

Source: Tenorite par Erin McLaughlin et Wei Huang.



« La ténorite a l’aspect général d’une police sans empattement traditionnelle (une police sans empattement ni trait aux extrémités, comme Times New Roman), mais avec un style plus chaleureux et plus convivial. Des éléments tels que de grands points, des accents et des signes de ponctuation rendent Tenorite confortable à lire dans de petites tailles sur l’écran, et les formes nettes et les caractères larges créent une sensation globale d’ouverture. «

Source: Bierstadt par Steve Matteson



« Bierstadt est une police de caractères sans empattement précise et contemporaine inspirée de la police suisse du milieu du XXe siècle. Bierstadt est une police polyvalente qui exprime la simplicité et la rationalité d’une manière très lisible, et est également remarquablement claire avec des fins de trait qui soulignent l’ordre et modération « .

Source: Skeena par John Hudson et Paul Hanslow



« Skeena est une police sans empattement » humaniste « basée sur les formes des polices traditionnelles avec empattement. Ses traits sont modulés, avec un contraste saisissant entre épais et fin et une coupe distinctive appliquée aux extrémités de nombreux traits. Skeena est idéal pour corps du texte dans de longs documents, ainsi que des passages plus courts qui apparaissent souvent dans des présentations, des brochures, des tableaux et des rapports. «

Source: Seaford par Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger et Fred Shallcrass



« Seaford est une police de caractères sans empattement qui trouve ses racines dans la conception d’anciennes polices à empattement et évoque leur confortable familiarité. Ses formes harmonieusement organiques et asymétriques facilitent la lecture en mettant en évidence les différences entre les lettres, créant ainsi des formes de mots plus reconnaissables. »

Source: Grandview par Aaron Bell



« Grandview est une police sans empattement dérivée de la signalisation routière et ferroviaire allemande classique, conçue pour être lisible de loin et en mauvais état. Grandview a été conçue pour être utilisée dans le corps du texte, mais conserve les mêmes qualités de haute lisibilité, avec ajustements subtils faits pour la lecture longue durée. «

Tous offrent une bonne lisibilité et ils sont plus modernes que Calibri. En fin de compte, c’est ce qui motive le changement. Comme l’explique Microsoft, «une police par défaut est souvent la première impression que nous faisons; c’est l’identité visuelle que nous présentons à d’autres personnes». Calibri, explique la société Redmond, « nous a tous bien servis, mais nous pensons qu’il est temps d’évoluer. »

Comme nous l’avons déjà dit, les polices peut désormais être testé dans Microsoft 365. Les personnes intéressées peuvent donner leur avis à Microsoft et participer au processus de sélection. La police choisie deviendra la police par défaut de Microsoft pour les futurs produits.