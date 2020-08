Au revoir à William English, l’inventeur de la souris d’ordinateur: il est décédé à 91 ans

William English est décédé à l’âge de 91 ans dans une clinique de San Rafael, en Californie, le 26 juillet 2020. Aujourd’hui, sa deuxième femme fait la triste annonce à travers le New York Times. Le décès est survenu en raison d’une insuffisance respiratoire. English, un ingénieur et chercheur américain, a été un pionnier de l’informatique, il a aidé à construire la première souris d’ordinateur avec son collègue Douglas Engelbart. L’interface des ordinateurs que nous connaissons aujourd’hui est à attribuer à l’ingénieur américain.

Connu par tous sous le nom de Bill, William English a inventé le premier prototype de souris par ordinateur avec Douglas Engelbart, qui avait imaginé un dispositif mécanique capable de déplacer un curseur sur un écran et de sélectionner des écritures, symboles ou images particuliers. C’est grâce à l’anglais si cette idée est devenue réalité en parvenant à démontrer qu’il était possible de naviguer plus vite que n’importe quel autre appareil jamais inventé au Stanford Research Institute, où il travaillait. Le New York Times, qui a annoncé pour la première fois la mort de l’ingénieur américain le 26 juillet 2020, rappelle les nombreuses réalisations académiques et techniques de William English, y compris le développement d’une technologie qui prédisait les ordinateurs, i tablettes et smartphones utilisés par tout le monde aujourd’hui: l’ingénieur américain avait en effet créé un ordinateur expérimental, appelé le système oNLine ou NLS, qui a été présenté le 9 décembre 1968 lors d’un événement à San Francisco qui restera dans l’histoire comme “La mère de tous les démos. “

Né le 27 janvier 1929 à Lexington, Ky, William English était le fils d’un ingénieur électricien. Après la Seconde Guerre mondiale, il s’inscrit en génie électrique à l’Université du Kentucky. Après avoir abandonné sa carrière marine, il a été embauché au Stanford Research Institut où il a mené toutes ses recherches et inventions jusqu’au développement du NLS. Lorsque son ordinateur expérimental, précurseur des ordinateurs de bureau et portables des années 90 mais aussi des tablettes et smartphones actuels, toujours conçus avec l’ingénieur Douglas Engelbart, a été présenté à San Francisco l’événement est dans l’histoire car l’anglais a été aidé par la présentation de un projecteur de la taille d’une Volkswagen Beetle, pris à la NASA, qui permettait de montrer les images grâce à une connexion sans fil entre le laboratoire informatique de Menlo Park et l’auditorium, ce qui pour l’époque était impensable.