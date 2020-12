Au moins 19 personnes arrêtées lors d’un raid de la police italienne contre un réseau de traite des êtres humains

ROME, 5 décembre (DPA / EP) –

La police italienne a rapporté ce samedi l’arrestation de 19 personnes qui ont fait passer des migrants clandestinement qu’ils ont aidé à traverser la frontière avec la France, jusqu’en Europe du Nord.

Les détenus font partie d’un groupe composé de Kurdes irakiens, afghans, pakistanais et italiens, qui sont accusés de faire partie d’une association criminelle incitant à l’immigration clandestine, selon le communiqué de la police.

Le groupe a non seulement organisé des traversées maritimes dangereuses dans l’est de la Méditerranée, mais a fourni aux migrants de faux documents à leur arrivée en Italie et a organisé un transport de nuit vers la France via le poste frontière de Vintimille.

Les personnes concernées seraient facturées environ 6 000 euros pour la totalité du voyage, généralement payées par leurs proches par transfert d’argent ou dans des «points de collecte» en Turquie, selon la police italienne.

Les enquêtes ont débuté en 2018 après le débarquement de migrants à Syracuse, dans l’est de la Sicile, et les arrestations ont été effectuées à Bari, Milan, Turin et Vintimille.

