Au-delà du riz: comment préparer le dîner dans votre cuiseur à riz

Plus de cinq millions de TikTokers ont regardé la chef Vivian Aronson (alias @cookingbomb) créer un superbe plat « un riz paresseux à une tomate » dans son cuiseur à riz.

Dans la vidéo, Aronson, qui en était à la dixième saison de «MasterChef», combine du riz avec des légumes colorés et des saucisses chinoises, le recouvre d’une tomate entière et la laisse cuire dans son cuiseur à riz avant de remuer et de mettre le délicieux. plat.

Aronson, qui a grandi dans le Sichuan, en Chine, et a déménagé aux États-Unis en 2005, dit que la cuisine au cuiseur à riz est un incontournable dans sa maison simplement en raison de sa facilité.

«En Chine, chaque famille a un cuiseur à riz», a déclaré Aronson à 45secondes.fr Food. «Je pense qu’ils sont devenus populaires dans les années 90. Avant cela, tout le monde faisait cuire du riz sur sa cuisinière ou dans un bateau à vapeur en bambou.

« Les gens proposent des recettes pour cuisiner dans un cuiseur à riz parce qu’en Chine personne n’a de four, les gens peuvent acheter un petit four à mettre sur leur comptoir, mais ce n’est pas comme ici dans les pays occidentaux où le four est encastré dans le mur et vraiment grand », a-t-elle poursuivi. « Ces fours existent en Chine, mais ils ne sont pas populaires. »

Aronson, qui est apparue dans la saison dix de «MasterChef», dit qu’elle utilise son cuiseur à riz pour préparer les dîners à l’avance. Vivian Aronson

Les cuiseurs à riz ne cuisent pas le riz plus rapidement, mais ils éliminent le besoin de se tenir au-dessus d’une casserole dans la cuisine. Ajoutez simplement le bon rapport riz / eau à l’appareil et allumez-le: lorsque l’eau est à ébullition et que le riz est bien cuit, l’appareil indique qu’il est temps de manger.

Si vous souhaitez cuisiner dans un cuiseur à riz, Aronson, qui a partagé sa recette de riz à la tomate et une recette de cuiseur à riz au curry japonais avec AUJOURD’HUI, a déclaré que la première chose à faire est de décider de la taille d’appareil dont vous avez besoin.

AUJOURD’HUI Illustration / Vivian Aronson

«Commencez par choisir un bon cuiseur à riz facile à utiliser», a déclaré Aronson. « Cela dépend aussi de la quantité de riz que vous devez cuisiner chaque jour. Pour moi, j’ai le plus gros parce que je cuisine pour beaucoup de gens chez moi, six personnes, et nous mangeons du riz tous les jours. Mais si vous fait manger une ou deux personnes, commencez par un cuiseur à riz plus petit. «

Et ce n’est pas seulement pour le riz: la chef basée au Minnesota a déclaré qu’elle avait cuisiné de tout, des gâteaux aux ailes de poulet dans son cuiseur à riz.

«C’est vraiment facile d’y ajouter des choses, du moment que vous ajoutez suffisamment d’eau et que vous obtenez les bonnes proportions», dit-elle. « Vous ajoutez simplement un peu de viande ou de légumes et vous pouvez préparer toutes sortes de plats de riz. »

Aronson a déclaré que les cuiseurs à riz les plus avancés du marché avaient des réglages pour différents types de riz, comme le riz brun ou le riz à sushi. Aronson aime aussi faire du congee, une bouillie de petit-déjeuner chinoise à base de riz, dans la sienne.

«Les plus récents peuvent garder le riz au chaud toute la nuit», a-t-elle expliqué. « J’aime préparer mon congee la veille, puis mes enfants et moi nous levons le matin et le prenons pour le petit-déjeuner. »

En tant que maman occupée, Aronson a déclaré qu’elle utilisait également son cuiseur à riz de la même manière qu’elle utiliserait une mijoteuse, préparant le dîner plus tôt dans la journée et s’acquittant de ses tâches quotidiennes jusqu’à l’heure de manger.

«C’est tellement facile et je peux avoir du riz prêt à tout moment», dit-elle. « La façon traditionnelle de faire du riz, vous devez être là, vous devez être à la maison. Mais avec un cuiseur à riz, vous pouvez l’allumer et aller travailler et rentrer à la maison et préparer le riz. Il suffit de mettre des légumes et de la viande et quand vous rentrez chez vous, vous avez dîné. Cela vous fait gagner beaucoup de temps, ce qui est bien parce que les gens sont occupés. «