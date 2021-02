Atterrissage du rover Mars Perseverance de la NASA: Pourquoi continuons-nous à retourner sur la planète rouge?

Avec des centaines de mondes dans le système solaire à explorer, il est juste de se demander alors que le rover Perseverance de la NASA fait son approche finale pour atterrir jeudi 18 février: Pourquoi continuons-nous à retourner sur Mars?

Après tout, de nombreuses dizaines d’engins spatiaux ont visité la planète rouge depuis les années 1960, et une bonne partie est également parvenue à la surface en toute sécurité. Nous avons trouvé des preuves de présence d’eau, de matières organiques, de méthane et plus encore – qu’y a-t-il d’autre à explorer, pourrait-on se demander?

Alors que les chances d’une vie ancienne sur Mars semblent élevées, l’argument selon lequel nous devrions explorer la planète rouge parce que c’est un monde potentiellement habitable a moins de poids lorsque vous vous souvenez que Mars n’est pas le seul endroit de notre quartier. Les scientifiques ont suivi les jets d’eau sur la lune de Saturne Encelade et la lune de Jupiter Europa, pour ne nommer que quelques mondes de glace d’eau potentiellement habitables dans notre système solaire.

Le rover Mars Perseverance de la NASA recherchera des signes de vie microbienne passée. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

De plus, l’année dernière, une découverte très controversée de la phosphine dans l’atmosphère de Vénus a suscité des affirmations sur la vie sur la planète infernale, bien que les experts disent que c’est une longue période avec les preuves dont nous disposons maintenant. Une enquête plus approfondie sera nécessaire pour déterminer si la signature de la phosphine est fausse ou persistante et d’où elle vient.

Néanmoins, les scientifiques disent qu’il y a quelque chose de très spécial à propos de Mars, si spécial qu’il a en fait déclenché trois nouvelles missions qui sont récemment arrivées ou qui approchent actuellement de la planète rouge. Mars est suffisamment proche de la Terre pour pouvoir être visitée relativement facilement avec la technologie actuelle, les planètes s’alignant pour des opportunités de lancement tous les deux ans environ. Son atmosphère est difficile à atterrir et à naviguer, mais elle n’écrasera pas votre vaisseau spatial à la surface ou ne le fera pas fondre comme à Vénus, selon un chercheur qui a étudié les surfaces des deux mondes.

« Pendant que nous avons envoyé des vaisseaux spatiaux à la surface [of Venus], ils ne durent pas longtemps à 450 degrés Celsius [842 Fahrenheit] à des pressions atmosphériques intenses », a déclaré à 45secondes.fr Richard Léveillé, qui étudie la géochimie et la minéralogie de Mars à l’Université McGill à Montréal, au Canada.

Léveillé a joué un petit rôle dans la proposition de l’explorateur géochimique de surface et d’atmosphère (SAGE) d’explorer Vénus, un concept de mission finaliste de la NASA New Frontiers qui, après une étude plus approfondie parmi les propositions, a abouti à la sélection de la mission astéroïde OSIRIS-REx en 2011.

« Il a été conçu pour durer au moins quatre minutes; c’était la base de la NASA pour le succès de la mission », a rappelé Léveillé à propos du concept Venus. Comparez cela à une mission de rover sur Mars comme le rover Opportunity de la NASA, qui a été conçu pour durer 90 jours – ce sont des jours, pas des minutes – à la surface et a finalement expiré en raison d’une tempête de poussière après près de 15 années d’exploration épique sur Terre.

Une autre chose qui joue en faveur de Mars est l’accessibilité des roches à la surface qui montrent des preuves de l’évolution à travers une grande partie des 4,5 milliards d’années d’histoire du système solaire, a déclaré Léveillé. Vénus a une surface très jeune d’environ 500 millions d’années, tandis que d’autres mondes potentiellement favorables à la vie ont également vu beaucoup de changements si l’eau jaillit continuellement de la glace.

Et c’est ici que la persévérance peut briller dans la recherche de longue date de la vie sur Mars, alors qu’elle est sur le point d’atterrir à côté d’un delta dans le cratère de Jezero – un endroit où l’eau coulait autrefois, semblable au riche delta du Nil en Egypte aujourd’hui où les villes ont prospéré pendant des millénaires. Sur Terre, Léveillé étudie comment les microbes laissent des traces dans les roches. Dans les lacs et les environnements aquatiques, les sédiments s’accumulent et si l’eau part, le sable reste et durcit en roche, a-t-il expliqué.

« Les microbes interagiront également avec [rock] des minéraux à petite échelle et produisent ou précipitent des minéraux dans un environnement aquatique », a-t-il ajouté. Avec les bons instruments, a-t-il dit, les scientifiques peuvent rechercher des biosignatures ou des signes de vie passée. Mais c’est là que réside le hic.

La persévérance est une mission puissante, mais le petit rover de la taille d’une voiture ne peut transporter qu’un nombre limité d’instruments et autant d’équipement sur Mars. La persévérance démontre ainsi pourquoi il est important de continuer à retourner sur Mars, car une partie de la conception de sa mission est de mettre de côté les échantillons les plus prometteurs. Plus tard dans la décennie, si la planification et le financement persistent, la NASA et l’Agence spatiale européenne lanceront une ambitieuse mission de retour d’échantillons pour enfin ramener les roches sur Terre où elles pourront être examinées dans des installations avancées et protégées sur notre planète d’origine.

Un héritage d’exploration de Mars

Mars est une destination populaire ce mois-ci. Il y a quelques jours à peine, la mission Hope des Émirats arabes unis et la mission chinoise Tianwen-1 sont arrivées en orbite pour commencer leurs propres travaux. Les deux pays, débutants sur Mars, ont des projets ambitieux en magasin. Hope agira comme une station météorologique à long terme sur Mars, recueillant des informations sur l’atmosphère pour rechercher des modèles météorologiques et climatiques. Tianwen-1 est une combinaison orbiteur-rover-atterrisseur qui, entre autres, pourrait rechercher des réserves d’eau précieuses sous la surface martienne à l’aide d’un radar pénétrant le sol sur le rover.

Mais l’obsession de l’humanité pour Mars commence avec l’aube des observations astronomiques enregistrées. Le point rouge dans le ciel se détachait parmi les étoiles d’arrière-plan et avait une piste intéressante à travers le ciel, visible même par les premiers humains sans télescope.

«Nous avons eu une fascination séculaire pour Mars. Elle est là dans le ciel. Elle est rouge vif. Les gens l’associent au dieu de la guerre», Joe Cassady, directeur exécutif de l’espace chez Aerojet Rocketdyne et vice-président exécutif d’Explore Mars, a déclaré 45secondes.fr.

Il y a quelques centaines d’années, les télescopes sont devenus disponibles et dans les années 1800, il y avait des débats sur les canaux possibles (maintenant réfutés) sur la surface de Mars soutenant une civilisation mourante, ce qui a suscité de telles histoires de science-fiction telles que la « Guerre des mondes » de HG Wells. en 1898.

Même les images d’aujourd’hui de montagnes et de plaines sur Mars semblent être liées aux humains habitués aux régions montagneuses de la Terre, a ajouté Cassady. «Nous pouvons en fait penser aux gens qui sortent de leurs atterrisseurs et se promènent et vont dans les profonds canyons et montent au sommet de [the perhaps dormant Mars volcano] Olympus Mons. Je pense que de ce point de vue, nous avons l’impression que c’est à notre portée de le faire. «

Le premier vaisseau spatial de Mars, cependant, a suggéré un monde sec et stérile, tout comme la lune. La série Mariner de la NASA a envoyé quelques missions de survol sur la planète rouge dans les années 1960 et par manque de chance, il est arrivé à ne survoler que les régions battues et cratérisées de la planète. Mariner 9, une mission orbitale arrivée en 1971, a finalement montré la diversité de Mars, y compris un vaste système de canyons nommé Valles Marineris et un ensemble de volcans suffisamment hauts pour traverser une tempête de poussière mondiale qui a enveloppé la planète à l’arrivée de Mariner 9.

Alors que deux missions d’atterrissage de la NASA (Vikings 1 et 2) dans les années 1970 et 1980 ont cherché des preuves de la vie et ont trouvé des résultats non concluants, l’image émergente de Mars était une planète en changement. Les volcans et les canyons impliquent une planète qui était autrefois très active, et peut-être encore. Des missions ultérieures à partir des années 1990 ont cherché des preuves de la présence d’eau sur Mars, et nous avons trouvé pas mal de preuves à la surface, dans les calottes glaciaires et probablement sous terre aussi.

Les orbiteurs et les atterrisseurs ont proliféré sur Mars ces dernières années à partir de plusieurs pays, en regardant l’atmosphère, la surface, les tremblements de terre et bien plus encore. Mais ce sont les rovers – uniquement américains à ce jour, bien que le Tianwen-1 de Chine devrait atterrir en mai et que l’Europe envisage d’envoyer le rover Rosalind Franklin en 2022 – qui ont attiré le plus l’attention du public jusqu’à présent.

Cette carte de Mars montre le site d’atterrissage du rover Perseverance de la NASA dans le cratère Jezero, ainsi que les endroits où toutes les autres missions réussies de la NASA sur Mars ont atterri. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Le rover Sojourner de la NASA était un petit rover de la taille d’une boîte à pain qui a testé la mobilité sur Mars en 1997, et vous pouvez assimiler ses étapes provisoires au premier hélicoptère de test, Ingenuity, qui montera sur le ventre de Percy à la surface. Ensuite, il y a eu les puissants Mars Exploration Rovers Spirit and Opportunity qui ont de loin survécu à leurs missions de 90 jours en 2004, et le rover Curiosity qui a atterri en 2012 et a escaladé une montagne pour trouver de nombreuses preuves d’eau, de matières organiques et de méthane à la surface de Mars. (La curiosité est toujours en cours et sera utilisée pour mieux mettre en contexte les résultats de Perseverance – et vice-versa.)

La persévérance fait avancer de manière mesurable la science de Mars même sans prendre en compte la partie de retour de l’échantillon, a déclaré Cassady. Un système d’atterrissage ciblé utilisant la navigation par rapport au terrain (alimenté par l’intelligence artificielle) permettra au rover de se poser sur un terrain plus dangereux que jamais. « Nous allons dans un endroit qui est géologiquement intéressant et potentiellement biologiquement intéressant, mais plein de ravines, de rochers et de choses dangereuses », a-t-il déclaré.

Le rover comprendra également une expérience pour tester la génération d’oxygène sur la planète rouge – potentiellement utile pour embarquer des humains à bord de futures missions – et l’hélicoptère Ingenuity, qui pourrait annoncer l’arrivée de drones éclaireurs dans quelques décennies. « Nous apportons une technologie intéressante visant à être le pionnier de ce que nous aimerions faire pour les futures missions », a expliqué Cassady.

En fin de compte, Persévérance devra démontrer un retour scientifique élevé pour continuer à travailler au-delà de sa mission principale d’au moins une année martienne (ou 687 jours terrestres). Mais si elle réussit, la mission peut constituer un tournant crucial dans l’exploration de Mars. Il pourrait relier les découvertes antérieures sur l’eau, le méthane et les matières organiques à des preuves plus solides de la vie et de l’habitabilité, et également servir de héraut pour les futures missions humaines dès les années 2030 ou 2040.

Et tout cela fait partie du plan pour en savoir plus sur la planète rouge, a expliqué Léveillé de McGill.

«La NASA a un programme d’exploration de Mars. Il ne s’agit pas seulement d’envoyer des vaisseaux spatiaux au hasard; au lieu de cela, le programme est conçu pour adopter une approche par étapes pour étudier différents environnements sur Mars et pour caractériser ces environnements: sont-ils habitables et ont-ils les exigences de la vie. »

