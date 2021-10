Attention, Twitch aurait été piraté à grande échelle

Twitch.tv, la plus grande plate-forme en ligne de jeux en direct et d’autres contenus, a apparemment été divulgué dans son intégralité.

Tel que rapporté par VGC, un pirate informatique anonyme a posté un gros torrent sur 4chan, contenant apparemment une énorme quantité d’informations non destinées au public. Bien que nous n’ayons rien vu de tout cela par nous-mêmes, la fuite comprend apparemment le code source du site, les rapports de paiement de 2019, les applications mobiles, de bureau et de console, un concurrent Steam inédit nommé Vapor, et bien plus encore.

Certaines personnes qui ont creusé dans le torrent disent qu’il y a un risque que la fuite inclue également des informations de compte telles que des mots de passe cryptés. Pour plus de sécurité, nous vous suggérons de changer votre mot de passe dès que possible (et d’activer 2FA si vous ne l’avez pas déjà fait).

Cette attaque contre le site Web appartenant à Amazon vise apparemment à « favoriser davantage de perturbations et de concurrence dans l’espace de streaming vidéo en ligne », et est au moins en partie une réaction à la communauté « dégoûtante et toxique ». Twitch a récemment été inondé de raids haineux, une pratique qui envoie des comptes de bot abusifs à un autre streamer. Le site a été critiqué pour sa lenteur d’action contre ce genre de comportement.

Le pirate informatique aurait l’intention de révéler plus d’informations dans d’autres fuites, il semble donc que ce ne soit pas encore terminé. Quoi qu’il en soit, couvrez-vous d’un changement de mot de passe rapide, juste pour pécher par excès de prudence.