Attention à la vitesse. Découvrez où seront les radars PSP en mars

Même avec une grande partie des Portugais envoyés en détention, la police de sécurité publique (PSP) reste attentive aux excès de vitesse sur les routes portugaises et revient pour divulguer la liste des endroits où, au cours du mois de mars, promet d’inspecter de plus près, à travers radars, l’attitude au volant des pilotes nationaux.

Mesure insérée dans la politique de lutte contre les excès de vitesse sur les routes portugaises, qu’elle a décidé de nommer «Qui vous prévient…», la Police de Sécurité Publique (PSP) cherche également à réduire le nombre d’accidents de la route, appelant les conducteurs à plus de soin et d’attention au volant.

Rencontrez les locaux, en gardant la même attitude attentive et respectueuse tout au long du voyage.

Açores

04-mars-21 – 08h00 – ER 1, paroisse de São Mateus, municipalité de Madalena, Ilha Pico

04-mars-21 – 13h00 – ER 1 de 1.ª Pesqueiro, S. Bartolomeu, Rochão da Cruz, S. Sebastião, île de Terceira

10 mars 21 – 16h00 – ER 1, paroisse de Castelo Branco, municipalité de Horta, île de Faial

15-mars-21 – 06h45 – Av. Alberto I Príncipe do Monaco, St. Clara, Ponta Delgada

16 mars 21 – 14h45 – Eixo Sul, S. Roque, Ponta Delgada

16 mars 21 – 07h00 – Estrada 25 de Abril, St. Cruz; ER Fonte do Bastardo, île de Terceira

17 mars 21 – 14h45 – Av. Natália Correia, S. Pedro, Ponta Delgada

20 mars 21 – 06h45 – Axe N / S, R. Seca, Ribeira Grande

21 mars 21 – 14h45 – ER Calhetas, Calhetas, Ribeira Grande

22 mars 21 – 14h45 – Eixo Norte, Ribeirinha, Ribeira Grande

22-mars-21 – 08h00 – ER 1, Paroisse et Municipalité de São Roque, Ilha do Pico

25-mar-21 – 08h00 – Variante, paroisse de Feteira, municipalité de Horta, île de Faial

30-mar-21 – 07h00 – À Bagacina, Doze Ribeiras, Ladeira do Martinho, St.Barbara, île de Terceira

Aveiro

05-mars-21 – 14h00 – Av. Europa, Aveiro

12 mars 21 – 14h00 – Av. Europa, Aveiro

17-mars-21 – 08h00 – Av. Dr. Sá Carneiro, Aveiro

17 mars 21 – 09h00 – EN 109.4, Espinho

18-mars-21 – 09h00 – Rua do Amial, Santa Maria da Feira

18-mars-21 – 15h00 – Av. Do Vale, São João da Madeira

23 mars 21 – 08h00 – Av. Universidade, Aveiro

24-mars-21 – 09h00 – Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Ovar

24-mars-21 – 15h00 – Av.32, Espinho

25-mar-21 – 09h00 – Av. Brasil, São João da Madeira

25-mars-21 – 15h00 – Av.5 de Outubro, Santa Maria da Feira

Beja

03-mars-21 – 09h00 – Av. Salgueiro Maia, Beja

09-mars-21 – 09h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado, Beja

16 mars 21 – 09h00 – Rua Francisco Miguel Duarte, Beja

24-mars-21 – 09h00 – Av. Salgueiro Maia, Beja

Braga

03-mars-21 – 08h30 – Circulaire Urbana, Guimarães

09-mar-21 – 09h00 – Circulaire de Barcelos, Viaduc de Queimado, Barcelos

10 mars 21 – 15h00 – Av. Miguel Torga, Braga

11-mars-21 – 14h30 – Circulaire Urbana, Guimarães

23 mars 21 – 14h30 – Rua de Santa Eulália, Guimarães

24-mars-21 – 15h00 – Av. Frei Bartolomeu Mártires, Braga

31 mars 21 – 14h30 – Variante EN 14-Famalicão

Bragance

11-mars-21 – 08h00 – EN 15-Mirandela

12 mars 21 – 08h00 – Av. Das Cantarias, Bragança

25 mars 21 – 08h00 – Av. Olímpio Guedes Andrade, Mirandela

26-mars-21 – 08h00 – Av. Abade de Baçal, Bragança

château Blanc

03-mars-21 – 09h00 – Av. Da Europa, Castelo Branco

05-mar-21 – 08h00 – Av. Anil (sens descendant), Covilhã

16-mar-21 – 08h00 – Alameda Pêro da Covilhã (direction ascendante), Covilhã

26-mar-21 – 10h00 – Av. Professeur Dr. Egas Moniz, Castelo Branco

Coimbra

02-mars-21 – 09h00 – Av. Fernando Namora, Coimbra

05-mars-21 – 14h00 – Av. Do Brasil (direction S / N), Figueira da Foz

09-mars-21 – 08h30 – Pont Edgar Cardoso, Figueira da Foz

11-mars-21 – 15h00 – Av. Inês de Castro, Coimbra

16 mars 21 – 09h00 – Via António Moreira, Coimbra

18 mars 21 – 8h30 – Av. Do Brasil (direction N / S), Figueira da foz

22 mars 21 – 14h00 – Av. Dr. Mário Soares, Figueira da Foz

22 mars 21 – 15h00 – Ponte Rainha Santa Isabel, Coimbra

31 mars 21 – 8h30 – EN 109, Figueira da Foz

Évora

03-mars-21 – 16h00 – Av. D. Manuel Trindade Salgueiro, Évora

10-mar-21 – 10h00 – EN 18 à Gil, Estremoz

11 mars 21 – 9h30 – EN 18, Bairro do Frei Aleixo, Évora

17 mars 21 – 9h30 – CM 1094, Estrada do Bairro de Almeirim, Évora

23-mar-21 – 10h – EN 18 à Gil, Estremoz

29 mars 21 – 16h00 – Estrada das Alcáçovas, Évora

Faro

03-mars-21 – 09h00 – Rua da Cruz Vermelha Portuguesa, Tavira

04-mars-21 – 09h00 – Av. V6, Portimão

04-mars-21 – 15h00 – Estrada Moinho da Palmeira, Faro

12 mars 21 – 16h30 – Av. Heróis de 1808, Olhão

16 mars 21 – 09h00 – EN 125, Faro

18-mars-21 – 09h00 – Av. De Castro Marim, Vila Real de Santo António

18 mars 21 – 09h00 – Av. V6, Portimão

23 mars 21 – 09h00 – Rua da Cruz Vermelha Portuguesa, Tavira

25 mars 21 – 9h30 – Av. D. João VI, Olhão

30 mars 21 – 09h00 – Av. V6, Portimão

Garder

05-mars-21 – 14h00 – Av.25 de Abril, Guarda

10-mars-21 – 08h00 – Av. Serra da Estrela, Gouveia

18-mars-21 – 14h00 – Estrada Municipal 577, Guarda

31-mar-21 – 08h00 – Passage extérieur de Guarda, Guarda

Leiria

11-mars-21 – 09h00 – Av. Monsenhor Bastos, Peniche

25-mars-21 – 14h00 – Rua La Codosera, Caldas da Rainha

25-mar-21 – 09h00 – Rua Central do Moinho de Cima, Marinha Grande

26-mars-21 – 09h00 – Av. Da Comunidade Comunidade, Leiria

Lisbonne

02-mars-21 – 14h00 – Av. Marechal Gomes da Costa, Lisbonne

06-mars-21 – 08h00 – Av. Marechal Craveiro Lopes, Lisbonne

09-mars-21 – 14h00 – EN 250, Belas

10-mars-21 – 08h00 – Estrada dos Salgados, Amadora

11-mars-21 – 14h00 – Av. Cidade do Porto, Lisbonne

15-mars-21 – 14h00 – EN 10, Alhandra

16 mars 21 – 09h00 – Av. Marginal, Estoril

17 mars 21 – 09h00 – Rua Almirante Gago Coutinho, Ramada

17 mars 21 – 14h00 – EN 10, São João da Talha

21-mars-21 – 08h00 – IC 19, Cacém

25-mar-21 – 07h00 – Av. Da República (direction Ouest / Est), Oeiras

25-mar-21 – 13h00 – EN 249-3 (direction N / S), Porto Salvo

bois

02-mars-21 – 14h00 – Estrada Comandante Camacho de Freitas; VR 1, viaduc Caminho do Passeio, São Martinho et Avenida Mário Soares, municipalité de Funchal

09-mar-21 – 08h00 – VR 1, Gaula, Municipalité de Santa Cruz

11 mars 21 – 7h30 – Estrada da Liberdade (direction E / O); VR 1, Viaduc de Boa Nova et Estrada do Aeroporto, Municipalité de Funchal

12-mars-21 – 13h00 – VE 3 (direction S / N), R. Brava et Av. 1.º de Fevereiro, Madalena do Mar, Municipalité de Ponta do Sol

17-mar-21 – 14h00 – VR 1, Machico, Municipalité de Machico

26 mars 21 – 07h30 – Rua Maximiano de Sousa «Max»; Route du Dr João Abel de Freitas et route de Livramento, municipalité de Funchal

30-mars-21 – 14h00 – Av. Santiago Menor, VR 1, viaduc Conde Carvalhal, Cancela et Estrada da Fundoa, Municipalité de Funchal

Portalegre

05-mars-21 – 08h00 – Av. Do Dia de Portugal, Elvas

10 mars 21 – 09h00 – EN 372, Elvas

16 mars 21 – 14h30 – EN 373, Elvas

19 mars 21 – 08h00 – EN 246, Portalegre

26 mars 21 – 16h00 – Av. De Badajoz, Portalegre

port

02-mars-21 – 14h00 – Via Eng.Edgar Cardoso, VNGaia

04-mars-21 – 14h00 – Rua Ribeiro Cambado, Valongo

05-mars-21 – 08h00 – Rua Germano Vieira, Gueifães, Maia

08-mars-21 – 14h00 – Av. D. João II-Oliveira do Douro

10-mars-21 – 08h00 – Av. Dr. Antunes Guimarães, Leça da Palmeira

15-mars-21 – 20h00 – Estrada da Circunvalação, 11089, Porto

17 mars 21 – 08h00 – Estrada Municipal 556, Santo Tirso

24-mars-21 – 08h00 – Rua Gomes Amorim, Póvoa de Varzim

25-mar-21 – 14h00 – Estrada da Circunvalação, 9389, Porto

30-mars-21 – 14h00 – Estrada da Circunvalação, 14036, Matosinhos

31 mars 21 – 08h00 – Av. Da Boavista, Porto

Santarem

04-mars-21 – 08h00 – Barreira Alva, Torres Novas

09-mars-21 – 14h00 – EN 110, Carvalhos de Figueiredo, Tomar

17 mars 21 – 08h00 – Av. D. Manuel I, Abrantes

18-mars-21 – 08h00 – Av. Firefighters Voluntários, Ourém

22 mars 21 – 14h00 – EN 365, Entroncamento

23-mars-21 – 08h00 – Rua Escola Regentes Agrícolas, Santarém

24 mars 21 – 8h30 – Caminho Municipal 1398, Cartaxo

Setubal

03-mars-21 – 10h00 – Av. Do Mar, Amora, Seixal

03-mars-21 – 08h30 – EN 10, Setúbal

09-mar-21 – 09h00 – Circulaire externe Montijo, Montijo

12 mars 21 – 17h00 – Av. Arsenal do Alfeite, Almada

22 mars 21 – 15h00 – Av. 1º de Maio, Baixa da Bath

23 mars 21 – 10h30 – Av. 1º de Dezembro, 1640, Seixal

Viana do Castelo

10 mars 21 – 9h30 – Av. Do Meio, Areosa, Viana do Castelo

15-mars-21 – 09h00 – Rua Agostinho José Taveira, Ponte de Lima

20 mars 21 – 9h30 – Av.25 de Abril, Viana do Castelo

30 mars 21 – 9h30 – Estrada da Papanata, Viana do Castelo

Vrai village

02-mars-21 – 14h00 – Av. Dr. Mário Soares, Chaves

04-mars-21 – 14h00 – Rua Vasco Sameiro, Vila Real

16 mars 21 – 09h00 – Rua Rainha Dona Mafalda, Chaves

18-mars-21 – 09h00 – Av. Da Unesco, Vila Real

30 mars 21 – 14h00 – Rua da Paz, Chaves

31 mars 21 – 14h00 – Av. Da Europa, Vila Real

Viseu

02-mars-21 – 08h00 – Av. Dr. Alexandre Alves, Viseu

04-mars-21 – 8h30 – Av. Da Europa, Viseu

05-mars-21 – 08h00 – Estrada de Nelas, Viseu

09-mar-21 – 08h00 – Av. Professeur Reinaldo Cardoso, Viseu

11 mars 21 – 08h30 – Estrada de Nelas, Viseu

13-mar-21 – 09h00 – Av. Professeur Reinaldo Cardoso, Viseu

16 mars 21 – 08h00 – Av. Manuel Abreu Lameira, Viseu

18-mars-21 – 08h00 – Av. Dom Afonso Henriques, Viseu

20-mars-21 – 09h00 – Estrada de Nelas, Viseu

