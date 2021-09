Attaque des clichés hollywoodiens ! La bande-annonce plonge dans les tropes les plus surexploités du cinéma

Netflix a sorti la bande-annonce de L’Attaque des clichés d’Hollywood !, une émission spéciale mettant en vedette certains des films les plus célèbres de l’histoire du cinéma ainsi qu’une pléthore d’A-Listers, de scénaristes, d’universitaires et de critiques d’Hollywood alors qu’ils « nous guident à travers les clichés drôles, bizarres et controversés qui apparaissent sur nos écrans de cinéma. » Vous pouvez consulter la toute nouvelle bande-annonce ci-dessous.

« Des milliers de films sortent chaque année. Cela fait beaucoup d’histoires », animatrice Rob Lowe dit dans la bande-annonce. « Des personnages de série, des rythmes d’histoires familiers et des dispositifs d’intrigue pratiques se sont glissés au fil du temps. Ce soir, nous célébrons les clichés qui ont fait du cinéma ce qu’il est aujourd’hui. »

Posé dans un costume impeccable classique, Lowe invite les téléspectateurs à examiner les clichés hollywoodiens que les cinéastes ne peuvent s’empêcher d’utiliser, maintes et maintes fois. Avec l’aide d’experts, L’attaque des clichés hollywoodiens analyse les origines et les évolutions de tout, de ‘The Ticking Time Bomb’, à ‘Meet-Cute’ et ‘Females Running in Stilettos’ – il y a aussi un montage ‘Wilhelm Scream’ pour les vrais cinéphiles.

Attaque des clichés hollywoodiens ! est produit par Broke and Bones, avec les producteurs exécutifs Rob Lowe, Jon Petrie, Charlie Brooker et Annabel Jones. Il est produit et réalisé par Sean Doherty, avec Alice Mathias et Ricky Kelehar en tant que réalisateurs. Ben Caudell est le rédacteur en chef aux côtés de Dane Baptiste, Sean Doherty, Erika Ehler, Jason Hazeley, Daniel Maier, Michael Odewale, Charlie Skelton.

Vous pouvez consulter la liste complète des talents inclus présentés dans les interviews pour le spécial ci-dessous.

Aisha Harris – Rédactrice, éditrice et podcasteuse

Amy Nicholson – Critique de cinéma

Andie Macdowell – Actrice

Andrew Garfield – Acteur

Anna Bogutskaya – Programmatrice de films, animatrice, scénariste et productrice créative

Anna Smith – animatrice et critique de cinéma

Caspar Salmon – Écrivain

Daniel Pemberton – Compositeur

David Edelstein – Critique de cinéma

Ellen E Jones – scénariste de cinéma et de télévision

Florence Pugh – Actrice

Francine Stock -Animatrice, critique et écrivaine

Franklin Leonard – Directeur de cinéma

Helen O’Hara – Critique de cinéma et journaliste

Ira Madison III – scénariste de télévision et podcasteur

Jack Howard – Cinéaste

James King – Critique de cinéma

James Schamus – Scénariste, producteur, chef d’entreprise, historien du cinéma, professeur et réalisateur

Jess Cagle – Hôte, The Jess Cagle Show, SiriusXM

John August – Scénariste, réalisateur, producteur et romancier

Jonathan Ross – Diffuseur, critique de cinéma, comédien, acteur, écrivain et producteur

Kim Newman – Journaliste, critique de cinéma et écrivain de fiction

Mark Strong – Acteur

Nathan Rabin – Critique de cinéma et de musique

Richard E. Grant – Acteur

Robert Englund – Acteur et réalisateur

Sam Hargrave – Coordinateur des cascades, cascadeur, acteur et réalisateur

Sanjeev Bhaskar – Acteur, comédien et présentateur de télévision

Les frères Lucas – Comédiens, acteurs, cinéastes, écrivains et producteurs

Attaque des clichés hollywoodiens ! Devrait sortir dans le monde sur Netflix le 28 septembre 2021. Pendant ce temps, pour ceux qui attendent plus avec impatience de nouveaux documentaires sur le crime véritable à venir sur Netflix, il y a également de bonnes nouvelles sur ce front. Le streamer a récemment annoncé une nouvelle liste de véritables docuseries sur le crime avec cinq nouveaux qui devraient arriver en 2022. Plus tard cette année, nous aurons également Roi Tigre 2, la suite du hit de l’année dernière Tiger King : meurtre, folie et chaos. En tout cas, il va y avoir beaucoup de choses à regarder sur Netflix.

Sujets : Netflix