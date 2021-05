Attack the Block 2 réunira officiellement John Boyega et le réalisateur Joe Cornish

John Boyega sera de retour pour défendre sa maison contre les extraterrestres dans une suite tant attendue de Attaquer le bloc. Deadline a confirmé que Boyega (via sa société UpperRoom Productions) et le scénariste / réalisateur Joe Cornish reviendraient pour produire le film, et les deux hommes semblaient impatients de saisir cette opportunité. De plus, Nira Park (par l’intermédiaire de sa société de production Complete Fiction qu’elle a formée avec Cornish et le cinéaste Edgar Wright) et James Wilson reviendront également pour produire Attaquez le bloc 2. John Boyega a dit,

« Cela fait une décennie que Attack the Block est sorti et tant de choses ont changé depuis. Je suis ravi de voir cette histoire intensifiée revenir dans les rues de Londres. Moses est resté l’un de mes personnages préférés à jouer et le ramener est un immense honneur. «

Pour ce qui est de Joe Cornish, qui va écrire et diriger la suite comme il l’a fait avec l’original, a-t-il déclaré: «Je suis ravi que nous annonçons officiellement notre retour dans le monde de Attaquer le bloc à l’occasion du dixième anniversaire de la sortie du film. J’ai hâte de travailler à nouveau aux côtés de John, apportant au public une part encore plus grande d’action extraterrestre dans le centre-ville. « Dans le film original, Moses (joué par Boyega) attrape certains de ses amis dans le but de contrecarrer une mobilisation du mal. extraterrestres qui tentent de s’emparer de leur quartier.Le film a rencontré un accueil mitigé à l’époque, mais a depuis rassemblé une base de fans fidèles qui réclame une suite depuis des années.

John Boyega poursuivra sa carrière d’acteur déjà légendaire après avoir remporté un Golden Globe pour son rôle de soutien dans la série Amazon Petite hache. Avant cela, il était surtout connu pour son rôle de Finn dans le Guerres des étoiles des films. L’année dernière, il a fait la une des journaux après avoir critiqué Disney et Lucasfilm pour avoir limité son rôle dans le Guerres des étoiles films, disant dans une interview avec GQ: «Vous vous impliquez dans des projets et vous n’allez pas forcément tout aimer. [But] ce que je dirais à Disney, c’est de ne pas faire ressortir un personnage noir, de les commercialiser pour qu’ils soient beaucoup plus importants dans la franchise qu’ils ne le sont, puis de les pousser sur le côté. Ce n’est pas bon. Je vais le dire directement. «

Bien qu’il ait également partagé à plusieurs reprises son amour et sa gratitude pour la franchise, Boyega a prouvé que sa carrière était bien plus que son rôle dans Guerres des étoiles.

Joe Cornish est connu pour avoir écrit des films comme Les Aventures de Tintin: Le secret de la licorne, Ant-Man, et L’enfant qui voudrait être roi (qu’il a également réalisé). Si ce CV prouve quelque chose, c’est qu’il est plus que capable de livrer une suite amusante et excitante à Attaquer le bloc, surtout avec Boyega à la barre.

Aucun détail de l’intrigue ou date de sortie n’a encore été donné pour Attaquez le bloc 2, mais il faudra probablement un an ou deux avant le début de la production. Quant à l’intrigue, elle se concentrera probablement sur plus d’envahisseurs extraterrestres et leur tentative de prendre le contrôle du bloc de Moïse (juste une supposition). Cette nouvelle est née à Deadline.

