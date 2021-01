« Attack on Titan »: la vérité derrière l’empire eldien révélée

Le dernier épisode de « Attack On Titan » n’était pas simplement « l’épisode de remplissage », grâce à sa fin dans laquelle Eren Jaeger commence à se battre contre Marley avec un bang, mais l’une des figures les plus puissantes de ce pays, Willy Tybur, a révélé la vérité sur l’origine du « Grande guerre des titans » et comme tant d’Eldiens sont sur les murs.

Les nations du monde sont terrifiées par Titans, croyant que le « grondement » sera déchaîné sur eux, avec les murs tombant et les Titans éliminant l’humanité sous leurs pieds, mais comme c’est le cas avec d’autres événements en « Attack On Titan », tout n’est pas ce qu’il semble.

L’histoire originale que de nombreux citoyens de Marley croyait au sujet de la fin de la « Grande Guerre des Titans », c’est qu’un grand guerrier, Helos, il était responsable du retour de la règle eldienne avec les Titans à leur entière disposition.

Avec des ambassadeurs du monde entier réunis pour entendre une grande annonce de Willy, le chef del Tybur Clan leur donne plus que ce qu’ils avaient négocié en révélant la vérité surl lignage de sa famille.

Helos n’était pas responsable de la défaite des Titans et de la libération du monde de la domination eldienne, mais plutôt de la roi fritz, eLe chef du peuple eldien, a contribué à propulser la nation de Marley au sommet de la chaîne alimentaire.

Comme révélé, nous apprenons que Fritz avait utilisé le pouvoir du Titan fondateur pour contrôler d’innombrables Titans colossaux, les emprisonnant dans des murs qui non seulement garderaient les Eldiens piégés, mais protégeraient également leur peuple du monde en général.

Bien sûr, tout a changé lorsque la série a commencé et Bertholdt en tant que Titan colossal a fait un trou à travers l’un des murs, déclenchant une rafale de Titans sur Eren Jaeger et ses amis., le coup d’envoi de toute l’affaire sanglante.